TIMNAS Indonesia U-19 menghadapi Thailand U-19 di Final Piala AFF U-19 2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (29/7/2024) malam WIB.
Timnas Indonesia U-19 sementara unggul 1-0 lewat sontekan Jens Raven. Memanfaatkan umpan sepak pojok dari Kafiatur Rizky, Jens Raven menceploskan bola ke gawang Thailand.
Berikut line up Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024:
Timnas Indonesia U-19 (3-4-3): Ikram Algiffari (PG); Alfharezzi Buffon, Kadek Arel Priyatna, Iqbal Gwijangge; M Mufli Hidayat, Welber Jardim, Muhammad Kafiatur, Dony Tri Pamungkas; Arlyansyah Abdulmanan, Jens Raven, M Riski Afrisal
Pelatih: Indra Sjafri
Timnas Thailand U-19 (5-4-1): Kittipong Bunmak (PG); Singha Marasa, Pikanet Laohawiwat, Jhetsaphat Khuantanom, Piyawat Petra, Pakawat Taengoakson; Thanawut Phochai, Thanakrit Chotmuangpak, Siradanai Phosri, Phongsakon Sangkasopha; Caelan Tanadon Ryan.
Pelatih: Emerson Pereira
