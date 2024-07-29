Link Live Streaming Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Thailand U-19 di Final Piala AFF U-19 2024 Malam Ini

LINK live streaming Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Thailand U-19 di final Piala AFF U-19 2024 malam ini dapat diketahui dalam artikel ini. Laga penentuan juara itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Senin (29/7/2024) pukul 19.30 WIB.

Ya, Timnas Indonesia U-19 hanya tinggal selangkah lagi untuk bisa merebut gelar juara. Mereka akan melawan Thailand U-19 di partai final.

Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, pun punya rekor bagu kala melawan Thailand. Kala bersua Thailand di partai final dalam berbagai ajang, Indra Sjafri selalu berhasil membawa tim asuhannya menang hingga keluar sebagai juara.

Salah satunya terjadi di final SEA Games 2023. Kala itu, Indra Sjafri yang melatih Timnas Indonesia U-23 berhasil membawa tim asuhannya yang diperkuat Marselino Ferdinan cs menang dengan skor 5-2 atas Thailand U-23 hingga meraih medali emas.

Kemudian, Indra Sjafri juga berhasil mengalahkan Thailand saat melatih Timans Indonesia U-22 di Piala AFF U-22 2019. Berhadapan di babak final, Garuda Muda kala itu menang dengan skor 2-1 hingga keluar sebagai juara.

Meski punya catatan apik, Indra Sjafri enggan jemawa. Dia tetap mempersiapkan dengan baik skuadnya karena tak mau memandang remeh Thailand U-19.