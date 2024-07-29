Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Thailand U-19 di Final Piala AFF U-19 2024 Malam Ini

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Thailand U-19 di final Piala AFF U-19 2024 malam ini dapat diketahui dalam artikel ini. Laga perebutan gelar juara itu akan tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Senin (29/7/2024) pukul 19.30 WIB.

Jelang laga penting itu, pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, memberi kabar baik. Dia memastikan bahwa seluruh pemain di timnya sudah sepenuhnya pulih. Dengan begitu, skuad berjuluk Garuda Nusantara sudah siap tempur.

Indra Sjafri mengatakan kondisi pemain Timnas Indonesia U-19 yang sudah kembali pulih sepenuhnya ini tak terlepas dari fasilitas medis timnya cukup memadai. Dia pun merasa senang dengan kondisi ini.

"Tim dokter kami canggih banget, soalnya para pemain punya buat recovery satu di tiap kamar ada alatnya," kata Indra Sjafri di Surabaya, dikutip Senin (29/7/2024).

"Alat fisioterapi kami juga cukup bagus. Kemarin, kami meyakinkan Welber dengan Magnetic Resonance Imaging (MRI). Hasil MRI menyatakan tidak ada masalah," lanjutnya.

"Setelah itu dia yakin tidak cedera dan saya mengikutkan dia ke program untuk melawan Malaysia," jelas Indra Sjafri.