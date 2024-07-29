Riski Afrisal Pede Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024

SURABAYA – Pemain Timnas Indonesia U-19, Riski Afrisal, optimistis timnya dapat juara Piala AFF U-19 2024. Hal itu untuk menuntaskam kerinduan berprestasi dalam ajang itu karena terakhir kali juara pada 2013.

Skuad Garuda Nusantara akan berjumpa Timnas Thailand U-19 dalam laga final ajang itu. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Senin (29/7/2024) pukul 19.30 WIB.

Riski mengatakan selangkah lagj timnya dapat menjadi juara ajang itu. Jadi, Timnas Indonesia U-19 harus tampil menggila untuk kalahkan Thailand dalam laga nanti.

"Sampai jumpa di final, ayo kita juara," kata Riski dilansir dalam lama Instagram Timnas Indonesia @timnas.indonesia, Senin (29/7/2024).

Sementara itu, rekan setimnya, Welber Halim Jardim mengatakan, sangat butuh dukungan suporter dalam laga itu. Jadi, ia harap suporter dapat memenuhi Stadion GBT dalam laga tersebut.

"Saya mau mengajak kalian datang ke final bersama kami, oke," kata Welber.