Timnas Indonesia U-19 Bedah Kekuatan Timnas Thailand U-19 Secara Mendalam Jelang Final Piala AFF U-19 2024

SURABAYA – Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, menyatakan timnya sudah membedah kekuatan Timnas Thailand U-19. Hal itu sebagai persiapan pertemuan kedua tim dalam babak final Piala AFF U-19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (27/7/2024) pukul 19.30 WIB.

Sebagaimana diketahui, Skuad Garuda Nusantara lolos ke babak final usai menang 1-0 atas Timnas Malaysia U-19 dalam laga semifinal. Sementara itu, Thailand menaklukan Timnas Australia U-19 dengan skor 1-0 pada Sabtu 27 Juli 2024 malam WIB.

Indra mengatakan memang timnya sangat penting mengetahui kelemahan dan kekurangan Thailand. Hal itu agar Timnas Indonesia U-19 dapat meredam penampilan tim lawan dalam laga nanti.

"Dan juga kami berdiskusi, menganalisa pertandingan Thailand, analisa juga dilakukan dengan pemain secara grup, dan juga kita melakukan analisa dengan tim pelatih dengan math analyst statistik kami," ungkap Indra dilansir dari laman PSSI, Senin (19/7/2024).

Pria asal Sumatera Barat itu mengatakan tentunya timnya sangat antuasi untuk laga itu. Pasalnya, selangkah lagi Timnas Indonesia U-19 menjadi juara Piala AFF U-19 2024.

"Alhamdulillah kami sudah bisa mencapai final dan tanggal 29 malam, kami akan melakukan pertandingan pamungkas melawan Thailand," kata Direktur Teknik PSSI itu.