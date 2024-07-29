Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Iqbal Gwijangge Ungkap Suasana Ruang Ganti Timnas Indonesia U-19 Usai Lolos ke Final Piala AFF U-19 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |02:19 WIB
Iqbal Gwijangge Ungkap Suasana Ruang Ganti Timnas Indonesia U-19 Usai Lolos ke Final Piala AFF U-19 2024
Suasana ruang ganti Timnas Indonesia U-19 sungguh riuh usai memastikan diri lolos ke final Piala AFF U-19 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA - Pemain Timnas Indonesia U-19, Iqbal Gwijangge, menggambarkan suasana ruang ganti setelah timnya lolos ke final Piala AFF U-19 2024. Seluruh pemain disebutnya penuh dengan suka cita.

Skuad Garuda Nusantara lolos ke babak final usai menang 1-0 atas Malaysia dalam laga semifinal Piala AFF U-19 2024. Laga itu dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu 27 Juli 2024 malam WIB.

Timnas Indonesia U-19

Iqbal mengatakan pastinya semua pemain senang dengan capaian saat ini karena kemenangan diraih dengan kerja keras sepanjang laga. Namun, ia menyebut tim pelatih meminta Timnas Indonesia U-19 jangan berpuas diri.

"Semua pemain ikut senang euforia, tapi pelatih mengingatkan jangan terlalu berlebihan," kata Iqbal di Surabaya, dikutip Senin (29/7/2024).

Pemain berposisi bek itu mengatakan timnya harus mengalihkan fokus melawan Timnas Thailand U-19 dalam laga final Piala AFF U-19 2024. Laga itu akan dimainkan di Stadion GBT, Senin (29/7/2024) pukul 19.30 WIB.

