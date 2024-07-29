Iqbal Gwijangge Ungkap Suasana Ruang Ganti Timnas Indonesia U-19 Usai Lolos ke Final Piala AFF U-19 2024

Suasana ruang ganti Timnas Indonesia U-19 sungguh riuh usai memastikan diri lolos ke final Piala AFF U-19 2024 (Foto: PSSI)

SURABAYA - Pemain Timnas Indonesia U-19, Iqbal Gwijangge, menggambarkan suasana ruang ganti setelah timnya lolos ke final Piala AFF U-19 2024. Seluruh pemain disebutnya penuh dengan suka cita.

Skuad Garuda Nusantara lolos ke babak final usai menang 1-0 atas Malaysia dalam laga semifinal Piala AFF U-19 2024. Laga itu dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu 27 Juli 2024 malam WIB.

Iqbal mengatakan pastinya semua pemain senang dengan capaian saat ini karena kemenangan diraih dengan kerja keras sepanjang laga. Namun, ia menyebut tim pelatih meminta Timnas Indonesia U-19 jangan berpuas diri.

"Semua pemain ikut senang euforia, tapi pelatih mengingatkan jangan terlalu berlebihan," kata Iqbal di Surabaya, dikutip Senin (29/7/2024).

Pemain berposisi bek itu mengatakan timnya harus mengalihkan fokus melawan Timnas Thailand U-19 dalam laga final Piala AFF U-19 2024. Laga itu akan dimainkan di Stadion GBT, Senin (29/7/2024) pukul 19.30 WIB.