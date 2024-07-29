Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-19 Pulih Sepenuhnya Jelang Final Piala AFF U-19 2024, Indra Sjafri Pamer Fasilitas Medis Garuda Nusantara!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |01:07 WIB
Timnas Indonesia U-19 Pulih Sepenuhnya Jelang Final Piala AFF U-19 2024, Indra Sjafri Pamer Fasilitas Medis Garuda Nusantara!
Timnas Indonesia U-19 punya tim dokter yang canggih (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA – Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, menyatakan timnya didukung fasilitas medis terbaik untuk memulihkan kondisi pemain di Piala AFF U-19 2024. Tentunya hal itu menjadi keuntungan bagi Garuda Nusantara.

Indra sangat senang dengan fasilitas medis timnya cukup memadai. Hal itu terlihat dari performa Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024.

Susunan pemain Timnas Indonesia U-19 (Foto: PSSI)

"Tim dokter kami canggih banget, soalnya para pemain punya buat recovery satu di tiap kamar ada alatnya," kata Indra di Surabaya, dikutip Senin (29/7/2024).

Direktur Teknik PSSI itu memberi contoh saat Welber Halim Jardim mengalami cedera ringan dan diragukan tampil jelang melawan Timnas Malaysia U-19 dalam semifinal Piala AFF U-19. Pesepakbola Sao Paulo FC itu ternyata bisa pulih dengan cepat dan bermain di laga Sabtu 27 Juli 2024 malam WIB.

Dalam laga itu, Timnas Indonesia U-19 meraih kemenangan 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur. Mereh Putih lolos ke final dan akan berjumpa Timnas Thailand U-19 di Stadion GBT, Senin (29/7/2024).

"Alat fisioterapi kami juga cukup bagus. Kemarin, kami meyakinkan Welber dengan Magnetic Resonance Imaging (MRI). Hasil MRI menyatakan tidak ada masalah," terang Indra.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3043898/bukan-thailand-indra-sjafri-sebut-malaysia-jadi-lawan-terberat-timnas-indonesia-u-19-di-piala-aff-u-19-2024-HxIu3hrExV.jpg
Bukan Thailand, Indra Sjafri Sebut Malaysia Jadi Lawan Terberat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043296/timnas-indonesia-u-19-juara-piala-aff-u-19-2024-pssi-diminta-lakukan-hal-ini-79dwKZQOOs.jpg
Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, PSSI Diminta Lakukan Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043292/kafiatur-rizky-nilai-penampilan-timnas-indonesia-u-19-belum-maksimal-meski-juara-piala-aff-u-19-2024-QoCCg8ZYI1.jpg
Kafiatur Rizky Nilai Penampilan Timnas Indonesia U-19 Belum Maksimal meski Juara Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/51/3043020/selain-indra-sjafri-ternyata-ada-peran-shin-tae-yong-dalam-kesuksesan-dony-tri-pamungkas-di-timnas-indonesia-u-19-DpMYBCYF8g.jpg
Selain Indra Sjafri, Ternyata Ada Peran Shin Tae-yong dalam Kesuksesan Dony Tri Pamungkas di Timnas Indonesia U-19
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/49/1640807/adu-kecepatan-dan-insting-jorge-lorenzo-kaitkan-balap-motogp-dengan-investasi-xud.webp
Adu Kecepatan dan Insting: Jorge Lorenzo Kaitkan Balap MotoGP dengan Investasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/26/alwi_farhan.jpg
Alwi Farhan Siap Bikin Kejutan di SEA Games 2025! Target Emas Tak Jadi Beban
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement