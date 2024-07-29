Timnas Indonesia U-19 Pulih Sepenuhnya Jelang Final Piala AFF U-19 2024, Indra Sjafri Pamer Fasilitas Medis Garuda Nusantara!

Timnas Indonesia U-19 punya tim dokter yang canggih (Foto: PSSI)

SURABAYA – Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, menyatakan timnya didukung fasilitas medis terbaik untuk memulihkan kondisi pemain di Piala AFF U-19 2024. Tentunya hal itu menjadi keuntungan bagi Garuda Nusantara.

Indra sangat senang dengan fasilitas medis timnya cukup memadai. Hal itu terlihat dari performa Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024.

"Tim dokter kami canggih banget, soalnya para pemain punya buat recovery satu di tiap kamar ada alatnya," kata Indra di Surabaya, dikutip Senin (29/7/2024).

Direktur Teknik PSSI itu memberi contoh saat Welber Halim Jardim mengalami cedera ringan dan diragukan tampil jelang melawan Timnas Malaysia U-19 dalam semifinal Piala AFF U-19. Pesepakbola Sao Paulo FC itu ternyata bisa pulih dengan cepat dan bermain di laga Sabtu 27 Juli 2024 malam WIB.

Dalam laga itu, Timnas Indonesia U-19 meraih kemenangan 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur. Mereh Putih lolos ke final dan akan berjumpa Timnas Thailand U-19 di Stadion GBT, Senin (29/7/2024).

"Alat fisioterapi kami juga cukup bagus. Kemarin, kami meyakinkan Welber dengan Magnetic Resonance Imaging (MRI). Hasil MRI menyatakan tidak ada masalah," terang Indra.