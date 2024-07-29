Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ungkap 3 Kelemahan Timnas Indonesia U-19 Jelang Final Piala AFF U-19 2024, Yakin Betul Thailand U-19 Juara!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |00:08 WIB
Media Vietnam Ungkap 3 Kelemahan Timnas Indonesia U-19 Jelang Final Piala AFF U-19 2024, Yakin Betul Thailand U-19 Juara!
Media Vietnam mengungkap tiga kelemahan Timnas Indonesia U-19 jelang final Piala AFF U-19 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, mengungkap tiga kelemahan Timnas Indonesia U-19 jelang final Piala AFF U-19 2024 melawan Timnas Thailand U-19. Analisis itu didasarkan pada laga melawan Timnas Malaysia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024.

Pada laga itu, Indonesia menang 1-0 atas Malaysia di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 27 Juli 2024 malam WIB. Sementara, final akan dihelat di stadion yang sama pada Senin (29/7/2024) pukul 19.30 WIB.

Susunan pemain Timnas Indonesia U-19 (Foto: PSSI)

Jelang final, Soha.vn mengulas tiga kelemahan yang berpotensi mengganggu Indonesia di laga kontra Thailand. Ada pun tiga faktor tersebut adalah efektivitas memanfaatkan peluang, duel udara, serta penguasaan bola.

Soal efektivitas peluang, mereka menyebut Indonesia masih sangat lemah, berdasarkan laga melawan Malaysia. Anak asuh Indra Sjafri memang mencetak total 14 gol di fase grup. Namun, kualitas tiga lawan yakni Kamboja, Timor Leste, dan Filipina, jauh di bawah Thailand!

“Jumlah 14 gol dalam tiga laga tidak mencerminkan kualitas serangan Indonesia karena lawan-lawan di fase grup semuanya lemah, dengan pertahanan yang begitu terbuka,” ulas Soha.vn, dalam artikelnya, dikutip Senin (29/7/2024).

“Saat melawan Malaysia di semifinal, Indonesia langsung memperlihatkan keterbatasan mereka dalam kemampuan memanfaatkan peluang,” sambung artikel itu.

Menurut media itu, Timnas Indonesia U-19 mencatatkan 14 percobaan dengan hanya satu yang mengarah ke gawang. Gol pun datang dari situasi kemelut yang berbau keberuntungan, yakni sepakan Alfharezzi Buffon yang membentur tiang dan kaki kiper lawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3043898/bukan-thailand-indra-sjafri-sebut-malaysia-jadi-lawan-terberat-timnas-indonesia-u-19-di-piala-aff-u-19-2024-HxIu3hrExV.jpg
Bukan Thailand, Indra Sjafri Sebut Malaysia Jadi Lawan Terberat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043296/timnas-indonesia-u-19-juara-piala-aff-u-19-2024-pssi-diminta-lakukan-hal-ini-79dwKZQOOs.jpg
Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, PSSI Diminta Lakukan Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043292/kafiatur-rizky-nilai-penampilan-timnas-indonesia-u-19-belum-maksimal-meski-juara-piala-aff-u-19-2024-QoCCg8ZYI1.jpg
Kafiatur Rizky Nilai Penampilan Timnas Indonesia U-19 Belum Maksimal meski Juara Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/51/3043020/selain-indra-sjafri-ternyata-ada-peran-shin-tae-yong-dalam-kesuksesan-dony-tri-pamungkas-di-timnas-indonesia-u-19-DpMYBCYF8g.jpg
Selain Indra Sjafri, Ternyata Ada Peran Shin Tae-yong dalam Kesuksesan Dony Tri Pamungkas di Timnas Indonesia U-19
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/11/1640515/timnas-amputasi-indonesia-berebut-tiket-piala-dunia-2026-wik.webp
Timnas Amputasi Indonesia Berebut Tiket Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/05/gelandang_liverpool_alexis_mac_allister_kanan_me.jpg
Real Madrid Tumbang di Anfield, Ini 3 Fakta Kekalahan dari Liverpool
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement