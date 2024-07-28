Mentalitas Akan Jadi Kunci Timnas Indonesia U-19 Kalahkan Thailand U-19 di Final Piala AFF U-19 2024

Iqbal Gwijangge (21) yakin mentalitas akan jadi kunci Timnas Indonesia U-19 mengalahkan Timnas Thailand U-19 (Foto: PSSI)

SURABAYA – Pemain Timnas Indonesia U-19, Iqbal Gwijangge, menyatakan mentalitas timnya harus ditingkatkan untuk laga final Piala AFF U-19 2024. Hal itu agar timnya dapat menampilkan performa terbaik dan menjadi juara.

Dalam laga final itu Skuad Garuda Nusantara akan menantang Timnas Thailand U-19. Laga itu akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin 29 Juli 2024 malam WIB.

Iqbal mengatakan timnya akan bersiap diri dengan sebaik mungkin untuk laga tersebut. Ia pastikan daya juang dan mentalitas timnya harus lebih baik ketimbang laga semifinal.

"Kami lebih yang paling penting mempersiapkan mental saja sih," kata Iqbal di Surabaya, dikutip Minggu (28/7/2024).

Pemain berposisi bek itu mengatakan Timnas Indonesia U-19 harus percaya diri agar dapat menampilkan performa terbaik sejak awal laga. Pasalnya, timnya akan mendapatkan perlawanan ketat dari tim lawan.