Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mentalitas Akan Jadi Kunci Timnas Indonesia U-19 Kalahkan Thailand U-19 di Final Piala AFF U-19 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |23:32 WIB
Mentalitas Akan Jadi Kunci Timnas Indonesia U-19 Kalahkan Thailand U-19 di Final Piala AFF U-19 2024
Iqbal Gwijangge (21) yakin mentalitas akan jadi kunci Timnas Indonesia U-19 mengalahkan Timnas Thailand U-19 (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA – Pemain Timnas Indonesia U-19, Iqbal Gwijangge, menyatakan mentalitas timnya harus ditingkatkan untuk laga final Piala AFF U-19 2024. Hal itu agar timnya dapat menampilkan performa terbaik dan menjadi juara.

Dalam laga final itu Skuad Garuda Nusantara akan menantang Timnas Thailand U-19. Laga itu akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin 29 Juli 2024 malam WIB.

Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19 di Piala AFF U-19 2024 (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Iqbal mengatakan timnya akan bersiap diri dengan sebaik mungkin untuk laga tersebut. Ia pastikan daya juang dan mentalitas timnya harus lebih baik ketimbang laga semifinal.

"Kami lebih yang paling penting mempersiapkan mental saja sih," kata Iqbal di Surabaya, dikutip Minggu (28/7/2024).

Pemain berposisi bek itu mengatakan Timnas Indonesia U-19 harus percaya diri agar dapat menampilkan performa terbaik sejak awal laga. Pasalnya, timnya akan mendapatkan perlawanan ketat dari tim lawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3043898/bukan-thailand-indra-sjafri-sebut-malaysia-jadi-lawan-terberat-timnas-indonesia-u-19-di-piala-aff-u-19-2024-HxIu3hrExV.jpg
Bukan Thailand, Indra Sjafri Sebut Malaysia Jadi Lawan Terberat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043296/timnas-indonesia-u-19-juara-piala-aff-u-19-2024-pssi-diminta-lakukan-hal-ini-79dwKZQOOs.jpg
Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, PSSI Diminta Lakukan Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043292/kafiatur-rizky-nilai-penampilan-timnas-indonesia-u-19-belum-maksimal-meski-juara-piala-aff-u-19-2024-QoCCg8ZYI1.jpg
Kafiatur Rizky Nilai Penampilan Timnas Indonesia U-19 Belum Maksimal meski Juara Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/51/3043020/selain-indra-sjafri-ternyata-ada-peran-shin-tae-yong-dalam-kesuksesan-dony-tri-pamungkas-di-timnas-indonesia-u-19-DpMYBCYF8g.jpg
Selain Indra Sjafri, Ternyata Ada Peran Shin Tae-yong dalam Kesuksesan Dony Tri Pamungkas di Timnas Indonesia U-19
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/49/1640807/adu-kecepatan-dan-insting-jorge-lorenzo-kaitkan-balap-motogp-dengan-investasi-xud.webp
Adu Kecepatan dan Insting: Jorge Lorenzo Kaitkan Balap MotoGP dengan Investasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/06/14/floyd_mayweather_jr.jpg
Floyd Mayweather Banjir Kecaman usai Nyatakan Dukungan untuk Israel di Tengah Perang Gaza
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement