Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Final PIala AFF U-19 2024: Punya Rekor Bagus Lawan Thailand, Indra Sjafri Enggan Jemawa

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |23:05 WIB
Final PIala AFF U-19 2024: Punya Rekor Bagus Lawan Thailand, Indra Sjafri Enggan Jemawa
Indra Sjafri tidak mau jemawa meski punya rekor bagus lawan Thailand (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA – Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, tidak mau jemawa dengan catatan apik menghadapi Thailand. Ia memang punya rekor bagus saban menghadapi tim tersebut di kelompok umur.

Timnas Indonesia U-19 akan berhadapan dengan Timnas Thailand U-19 di final Piala AFF U-19 2024. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Senin 29 Juli malam WIB.

Timnas Indonesia U-22

Kedua tim sama-sama mengemas kemenangan tipis untuk lolos ke partai pamungkas Piala AFF U-19 2024. Indonesia U-19 berhasil menumbangkan Timnas Malaysia U-19 (1-0), sedangkan Thailand U-19 mengalahkan Timnas Australia U-19 (1-0).

Menjelang pertandingan itu, Indra mempunyai catatan manis ketika bertemu dengan Thailand di partai final. Ya, pelatih asal Sumatera Barat itu pernah membawa Timnas Indonesia U-23 menang atas Thailand U-23 (5-2) di final SEA Games 2023.

Selain itu, Indra juga pernah membawa Timnas Indonesia U-22 mengalahkan Timnas Thailand U-22 di final Piala AFF U-22 2019. Ketika itu, Garuda Muda dibawanya menang dengan skor akhir 2-1.

Indra tak menampik catatan manis yang dimiliki olehnya ketika bersua dengan Thailand. Namun, pelatih berusia 61 tahun itu mengatakan tidak mau jemawa dan sedang menganalisis kekuatan Thailand U-19.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3043898/bukan-thailand-indra-sjafri-sebut-malaysia-jadi-lawan-terberat-timnas-indonesia-u-19-di-piala-aff-u-19-2024-HxIu3hrExV.jpg
Bukan Thailand, Indra Sjafri Sebut Malaysia Jadi Lawan Terberat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043296/timnas-indonesia-u-19-juara-piala-aff-u-19-2024-pssi-diminta-lakukan-hal-ini-79dwKZQOOs.jpg
Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, PSSI Diminta Lakukan Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043292/kafiatur-rizky-nilai-penampilan-timnas-indonesia-u-19-belum-maksimal-meski-juara-piala-aff-u-19-2024-QoCCg8ZYI1.jpg
Kafiatur Rizky Nilai Penampilan Timnas Indonesia U-19 Belum Maksimal meski Juara Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/51/3043020/selain-indra-sjafri-ternyata-ada-peran-shin-tae-yong-dalam-kesuksesan-dony-tri-pamungkas-di-timnas-indonesia-u-19-DpMYBCYF8g.jpg
Selain Indra Sjafri, Ternyata Ada Peran Shin Tae-yong dalam Kesuksesan Dony Tri Pamungkas di Timnas Indonesia U-19
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/11/1640515/timnas-amputasi-indonesia-berebut-tiket-piala-dunia-2026-wik.webp
Timnas Amputasi Indonesia Berebut Tiket Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/01/winger_anyar_persib_bandung_saddil_ramdani.jpg
Saddil Ramdani Pastikan Persib Kesulitan di Markas Selangor FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement