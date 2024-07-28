Final PIala AFF U-19 2024: Punya Rekor Bagus Lawan Thailand, Indra Sjafri Enggan Jemawa

Indra Sjafri tidak mau jemawa meski punya rekor bagus lawan Thailand (Foto: PSSI)

SURABAYA – Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, tidak mau jemawa dengan catatan apik menghadapi Thailand. Ia memang punya rekor bagus saban menghadapi tim tersebut di kelompok umur.

Timnas Indonesia U-19 akan berhadapan dengan Timnas Thailand U-19 di final Piala AFF U-19 2024. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Senin 29 Juli malam WIB.

Kedua tim sama-sama mengemas kemenangan tipis untuk lolos ke partai pamungkas Piala AFF U-19 2024. Indonesia U-19 berhasil menumbangkan Timnas Malaysia U-19 (1-0), sedangkan Thailand U-19 mengalahkan Timnas Australia U-19 (1-0).

Menjelang pertandingan itu, Indra mempunyai catatan manis ketika bertemu dengan Thailand di partai final. Ya, pelatih asal Sumatera Barat itu pernah membawa Timnas Indonesia U-23 menang atas Thailand U-23 (5-2) di final SEA Games 2023.

Selain itu, Indra juga pernah membawa Timnas Indonesia U-22 mengalahkan Timnas Thailand U-22 di final Piala AFF U-22 2019. Ketika itu, Garuda Muda dibawanya menang dengan skor akhir 2-1.

Indra tak menampik catatan manis yang dimiliki olehnya ketika bersua dengan Thailand. Namun, pelatih berusia 61 tahun itu mengatakan tidak mau jemawa dan sedang menganalisis kekuatan Thailand U-19.