Kabar Gembira! Indra Sjafri Pastikan Skuad Timnas Indonesia U-19 Pulih Sepenuhnya untuk Final Piala AFF U-19 2024!

SURABAYA – Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, menyatakan timnya sudah pulih untuk melawan Timnas Thailand U-19 di final Piala AFF U-19 2024. Partai tersebut akan digelar Senin 29 Juli 2024 pukul 19.30 WIB, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur.

Kedua tim memang dihadapkan situasi sulit untuk laga itu. Sebab, Skuad Garuda Nusantara dan Thailand hanya memiliki satu hari untuk bersiap diri.

Indra mengatakan timnya harus menikmati tantangan yang ada. Ia terus berusaha menyiapkan Timnas Indonesia U-19 dengan semaksimal mungkin untuk laga itu.

"Antara semifinal dan final kami hanya punya waktu satu hari, oleh sebab itu yang paling penting, kami tim pelatih melakukan cara bagaimana recovery pemain, agar mereka benar-benar pulih," kata Indra dilansir dari laman PSSI, Minggu (28/7).

Pria yang juga menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan pola latihan tim asuhannya memang disesuaikan dengan keterbatasan waktu yang ada. Namun, ia tegaskan hal tersebut bukan menjadi masalah besar buat Arkhan Kaka dan kolega

"Dengan mepetnya waktu, kami membuat sesi di kelas, ada sesi psikolog, bagaimana mereka kesiapan secara mental mereka untuk pertandingan besok," ucap Indra.