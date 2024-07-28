Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-19 vs Thailand U-19 di Final Piala AFF U-19 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |16:59 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-19 vs Thailand U-19 di Final Piala AFF U-19 2024
Timnas Indonesia U-19 siap lawan Thailand U-19 di final Piala AFF U-19 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 vs Thailand U-19 di final Piala AFF U-19 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga puncak tersebut akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Indonesia.

Ya, Timnas Indonesia U-19 berstatus tuan rumah di Piala AFF U-19 2024. Hebatnya pasukan Indra Sjafri itu sukses memaksimalkan keuntungan bermain di kandang sendiri, terbukti dengan keberhasilan Timnas Indonesia U-19 yang kini lolos ke final.

Sejak fase grup, Timnas Indonesia U-19 sudah memperlihatkan penampilan yang menjanjikan. Satu grup dengan Kamboja U-19, Timor Leste U-19, dan Filipina U-19, tim berjuluk Garuda Nusantara mampu lolos dengan status juara grup usai melibas ketiga tim dengan kemenangan.

Lalu di semifinal bertemu Malaysia U-19, Timnas Indonesia U-19 juga menang. Bermain pada Sabtu 27 Juli 2024, Timnas Indonesia U-19 berhasil menang dengan skor 1-0 atas Malaysia U-19.

Berkat kemenangan itulah, Timnas Indonesia U-19 berhasil merebut satu tiket ke final. Mereka akan melawan Thailand U-19 yang lolos ke laga puncak usai menyingkirkan Australia U-19.

Timnas Indonesia U-19

Indra Sjafri sendiri optimis Timnas Indonesia U-19 bisa menang atas Thailand U-19. Sebab menurutnya permainan Timnas Indonesia U-19 sudah berkembang pesat.

Halaman:
1 2 3
      
