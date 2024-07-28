Media Vietnam Sindir Timnas Indonesia U-19 yang Kalahkan Malaysia U-19: Secara Keseluruhan Harimau Malaya Main Lebih Baik

MEDIA Vietnam, Soha VN, sindir Timnas Indonesia U-19 yang kalahkan Malaysia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024. Menurutnya, skuad muda Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia U-19- bermain lebih baik ketimbang Timnas Indonesia U-19.

Tidak ada yang lebih menyedihkan dari berharap pada keberhasilan orang lain, namun nyatanya malah menemui kegagalan. Itulah yang terjadi pada Soha VN.

Media Vietnam itu merasa sangat kecewa ketika melihat Malaysia U-19 dikalahkan Timnas Indonesia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024. Laga berakhir dengan skor 1-0.

Gol yang tercipta lewat sumbangsih Alfharezzi Buffon (78’) mengunci kemenangan Garuda Nusantara di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu 27 Juli 2024 malam WIB. Ini merupakan final kedua bagi Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19.

Sejak meraih gelar juara pada edisi 2013, Timnas Indonesia U-19 hampir selalu terhenti di babak semifinal. Berkaca dari itu, Soha VN sempat meragukan Timnas Indonesia U-19 bisa menang ketika berhadapan dengan Malaysia U-19.

Namun, kenyataan jauh panggang dari api. Timnas Indonesia U-19 berhasil mengalahkan Malaysia U-19. Walau begitu, Soha VN menganggap Malaysia U-19 bermain lebih baik dari Indonesia U-19 dalam laga tersebut.