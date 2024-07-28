Indra Sjafri Sindir Balik Media Vietnam yang Sempat Ragukan Timnas Indonesia U-19 Lolos ke Final Piala AFF U-19 2024

SURABAYA – Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, menyindir balik wartawan dan media Vietnam yang sempat meragukannya bisa membawa Garuda Nusantara lolos ke final Piala AFF U-19 2024. Indra juga menyoroti pentingnya turnamen Piala AFF U-19.

Sebelumnya, wartawan dan media Vietnam sebelumnya meragukan Indra Sjafri bisa membawa Timnas Indonesia U-19 lolos ke final. Mereka bahkan mengkritik kinerja Indra yang gagal mengalahkan Timnas Malaysia U-19 pada semifinal edisi 2018.

Kini, Indra Sjafri yang kembali berhasil membawa Timnas Indonesia U-19 lolos ke final menyindir balik wartawan dan media Vietnam. Pelatih asal Sumatera Barat itu bahkan menyoroti Timnas Vietnam U-19 yang tak mampu lolos ke semifinal.

“Biar wartawan Vietnam saja yang menertawakan saya, jangan suka tertawakan orang lain, tertawakan diri sendiri dulu, Vietnam kan tidak masuk,” kata Indra di Surabaya, dikutip pada Minggu (28/7/2024).

Di sisi lain, Indra Sjafri juga menganggap Piala AFF U-19 adalah turnamen yang penting untuk pesepakbola muda. Selain mengembangkan bakat pemain, Indra juga menyoroti pentingnya gengsi antarnegara.

“AFF ini penting menurut saya, event sepakbola usia muda kan tidak kalah dan menang, itu filosofi sepakbolanya, kalau sudah bertanding mempertaruhkan Indonesia dengan negara lain, ya tidak bisa menggunakan filosofi itu karena harga diri netizen dan harga diri bangsa semuanya,” jelas Indra.