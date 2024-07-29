Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Lakukan Sederet Evaluasi Jelang Semifinal Piala Presiden 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |01:31 WIB
Persija Jakarta Lakukan Sederet Evaluasi Jelang Semifinal Piala Presiden 2024
Persija Jakarta terus berbenah jelang semifinal Piala Presiden 2024 (Foto: Piala Presiden)
A
A
A

SOLO – Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, menyatakan timnya terus melakukan evaluasi agar siap melawan Borneo FC di semifinal Piala Presiden 2024. Kedua tim dijadwalkan bermain pada Selasa 30 Juli 2024 pukul 19.30 WIB di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah.

Skuad Macan Kemayoran berstatus peringkat kedua Grup B dengan empat poin. Sementara itu, Borneo FC berstatus juara Grup A dengan tujuh angka.

Persija Jakarta

Pena mengatakan masih cukup waktu untuk Persija berbenah diri untuk melawan Pesut Etam. Ia pun sudah punya catatan yang perlu diperbaiki timnya berdasarkan performa dalam fase grup.

“Sekarang kami akan mempersiapkan tim untuk melawan Borneo FC," kata Pena dilansir dari laman Persija, Senin (29/7/2024).

Pelatih asal Spanyol tersebut mengatakan timnya memang saat ini terus berproses karena baru berlatih bersama. Ia juga berusaha memaksimalkan Piala Presiden agar timnya makin siap untuk Liga 1 2024-2025.

"Tentu kami harus memperbaiki kesalahan yang ada dan meningkatkan banyak hal dari tim ini,” papar Pena.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/51/3117958/trofi_piala_presiden-q9JN_large.jpg
PSSI Undang 6 Klub Luar Negeri Berisi Pemain Timnas Indonesia untuk Piala Presiden 2025, 1 Sudah Balas Surat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/49/3045001/kisah-arema-fc-rutin-juara-piala-presiden-tapi-tak-pernah-juara-liga-1-CkFvuCV3JN.jpg
Kisah Arema FC Rutin Juara Piala Presiden tapi Tak Pernah Juara Liga 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/49/3044731/jadi-pemain-muda-terbaik-piala-presiden-2024-ini-kata-arkhan-fikri-Wq5IlJo29s.jpg
Jadi Pemain Muda Terbaik Piala Presiden 2024, Ini Kata Arkhan Fikri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/49/3044503/3-klub-pemenang-piala-presiden-terbanyak-nomor-1-arema-fc-A1IrVzkoHz.jpg
3 Klub Pemenang Piala Presiden Terbanyak, Nomor 1 Arema FC!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/11/1640515/timnas-amputasi-indonesia-berebut-tiket-piala-dunia-2026-wik.webp
Timnas Amputasi Indonesia Berebut Tiket Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri_3.jpg
Muhammad Shohibul Fikri Ditanya Soal Isu Dipermanenkan Duet dengan Fajar Alfian, Jawabannya Mengejutkan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement