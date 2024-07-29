Persija Jakarta Lakukan Sederet Evaluasi Jelang Semifinal Piala Presiden 2024

SOLO – Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, menyatakan timnya terus melakukan evaluasi agar siap melawan Borneo FC di semifinal Piala Presiden 2024. Kedua tim dijadwalkan bermain pada Selasa 30 Juli 2024 pukul 19.30 WIB di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah.

Skuad Macan Kemayoran berstatus peringkat kedua Grup B dengan empat poin. Sementara itu, Borneo FC berstatus juara Grup A dengan tujuh angka.

Pena mengatakan masih cukup waktu untuk Persija berbenah diri untuk melawan Pesut Etam. Ia pun sudah punya catatan yang perlu diperbaiki timnya berdasarkan performa dalam fase grup.

“Sekarang kami akan mempersiapkan tim untuk melawan Borneo FC," kata Pena dilansir dari laman Persija, Senin (29/7/2024).

Pelatih asal Spanyol tersebut mengatakan timnya memang saat ini terus berproses karena baru berlatih bersama. Ia juga berusaha memaksimalkan Piala Presiden agar timnya makin siap untuk Liga 1 2024-2025.

"Tentu kami harus memperbaiki kesalahan yang ada dan meningkatkan banyak hal dari tim ini,” papar Pena.