Ini Penyebab Suporter Persija Jakarta dan Persis Solo Dilarang Datang ke Stadion di Semifinal Piala Presiden 2024

Jakmania dilarang hadir ke stadion saat laga Borneo FC vs Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2024. (Foto: Media Persija)

SOLO – Semifinal Piala Presiden 2024 dipastikan digelar tanpa kehadiran suporter Persija Jakarta dan Persis Solo. Menurut pemaparan Ketua Panitia Piala Presiden 2024, Risha Adi Widjaya, penyebanya karena larangan tersebut sudah menjadi kesepakatan dari klub tentang kehadiran suporter di stadion.

Turnamen Piala Presiden 2024 memasuki babak empat besar. Empat tim yang berhasil mengunci tiket semifinal turnamen pramusim itu adalah Borneo FC, Persis Solo, Arema FC, dan Persija Jakarta.

BACA JUGA: Gustavo Almeida Pede Persija Jakarta Bakal Menggila di Semifinal Piala Presiden 2024

Dua pertandingan semifinal akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada 30 dan 31 Juli 2024. Uniknya, Persis Solo yang notabene adalah tuan rumah tidak bisa didukung secara langsung oleh suporter.

Hal ini disebabkan aturan pelarangan suporter tim tamu hadir secara langsung di pertandingan semifinal. Dalam kasus ini, Risha menjelaskan bahwa tim yang merupakan juara grup (Borneo FC dan Arema FC) akan berstatus sebagai tuan rumah.

"Dari awal kami sudah bersepakat dengan klub, institusi keamanan dan direktif FIFA bahwa klub yang menjadi tuan rumah yang hanya diperbolehkan untuk dihadiri oleh suporter,” kata Risha dikutip dari laman resmi Piala Presiden 2024, Minggu (28/7/2024).

“Tuan rumah babak semifinal ini adalah Borneo FC sebagai juara Grup A dan Arema FC juara Grup B," tambah Risha menjelaskan.