Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-19 vs Thailand di Final Piala AFF U-19 2024

Para pemain Timnas Indonesia U-19 kala berlaga. (Foto: PSSI)

JADWAL dan link live streaming Timnas Indonesia U-19 vs Thailand di final Piala AFF U-19 2024 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga perebutan gelar juara itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Senin 29 Juli 2024 pukul 19.30 WIB.

Ya, Timnas Indonesia U-19 berhasil menyegel tiket final Piala AFF U-19 2024 usai mengalahkan sang juara bertahan, Malaysia U-19, di babak semifinal. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, pada Sabtu 27 Juli 2024 malam WIB, pasukan Indra Sjafri menang tipis 1-0.

Gol semata wayang dalam laga ini tercipta berkat peran Alfharezzi Buffon. Setelah bersusah payah menembus ketatnya lini pertahanan Malaysia U-19, Alfharezzi Buffon bisa membantu mencetak gol pada menit ke-77. Gol kemenangan itu sendiri tercatat jadi gol bunuh diri kiper Muhammad Haziq.

Di babak final, Timnas Indonesia U-19 akan menantang Thailand U-19. Diketahui, skuad muda Gajah Perang -julukan Timnas Thailand U-19- juga harus bersusah payah untuk meraih kemenangan atas Australia U-19 di babak semifinal.

Thailand U-19 di luar dugaan bisa menaklukkan Timnas Australia U-19. Mereka menang 1-0 berkat gol bunuh diri Dylan Leonard (13’).