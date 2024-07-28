Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-19 vs Thailand di Final Piala AFF U-19 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |06:01 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-19 vs Thailand di Final Piala AFF U-19 2024
Para pemain Timnas Indonesia U-19 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Timnas Indonesia U-19 vs Thailand di final Piala AFF U-19 2024 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga perebutan gelar juara itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Senin 29 Juli 2024 pukul 19.30 WIB.

Ya, Timnas Indonesia U-19 berhasil menyegel tiket final Piala AFF U-19 2024 usai mengalahkan sang juara bertahan, Malaysia U-19, di babak semifinal. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, pada Sabtu 27 Juli 2024 malam WIB, pasukan Indra Sjafri menang tipis 1-0.

Timnas Indonesia U-19

Gol semata wayang dalam laga ini tercipta berkat peran Alfharezzi Buffon. Setelah bersusah payah menembus ketatnya lini pertahanan Malaysia U-19, Alfharezzi Buffon bisa membantu mencetak gol pada menit ke-77. Gol kemenangan itu sendiri tercatat jadi gol bunuh diri kiper Muhammad Haziq.

Di babak final, Timnas Indonesia U-19 akan menantang Thailand U-19. Diketahui, skuad muda Gajah Perang -julukan Timnas Thailand U-19- juga harus bersusah payah untuk meraih kemenangan atas Australia U-19 di babak semifinal.

Thailand U-19 di luar dugaan bisa menaklukkan Timnas Australia U-19. Mereka menang 1-0 berkat gol bunuh diri Dylan Leonard (13’).

Halaman:
1 2
      
