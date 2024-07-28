Lolos ke Final, Indra Sjafri Tegaskan Juara Piala AFF U-19 2024 Bukan Target Utama Timnas Indonesia U-19

Indra Sjafri menegaskan juara Piala AFF U-19 2024 bukan target utama Timnas Indonesia U-19 (Foto: PSSI)

SURABAYA - Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, menegaskan juara Piala AFF U-19 2024 bukan target sesungguhnya. Sebab, anak asuhnya punya target utama lolos ke Piala Asia U-20 2025.

Skuad Garuda Nusantara punya kans juara Piala AFF U-19 karena masuk babak final. Tim itu akan berhadapan dengan Timnas Thailand U-19 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin 29 Juli 2024 malam WIB.

Indra mengatakan performa tim asuhannya terus mengalami peningkatan dalam Piala AFF U-19. Ia nilai itu menjadi modal untuk Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 nanti.

Ajang tersebut akan dimainkan mulai 25-29 September 2024. Arkhan Kaka dan kolega tergabung di Grup F bersama dengan Timnas Yaman U-19, Timnas Timor Leste U-19, dan Timnas Maladewa U-19.

"Ini tim kan masih berproses. Kami mulai dari Desember persiapan sampai sekarang,” kata Indra di Stadion GBT, dikutip Minggu (28/7/2024).

“Kami diberi target dalam Kualifikasi Piala Asia. Jadi ini hanya target sementara atau target antara," tukas pria asal Sumatra Barat itu.