HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Alfharezzi Buffon, Pahlawan Timnas Indonesia U-19 Tembus Final Piala AFF U-19 2024 yang Rela Kepalanya Dibalut Perban

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |02:07 WIB
Profil Alfharezzi Buffon, Pahlawan Timnas Indonesia U-19 Tembus Final Piala AFF U-19 2024 yang Rela Kepalanya Dibalut Perban
Simak profil Alfharezzi Buffon yang jadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024 (Foto: Instagram/@borneofc.id)
A
A
A

PROFIL Muhammad Alfharezzi Buffon, pahlawan Timnas Indonesia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024, akan dibahas Okezone. Sebab, ia rela diperban kepalanya dalam laga melawan Timnas Malaysia U-19.

Timnas Indonesia U-19 menang 1-0 atas Timnas Malaysia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024, Sabtu 27 Juli 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur. Gol kemenangan tercipta lewat bunuh diri kiper Muhammad Haziq di menit ke-77.

Muhammad Alfharezzi Buffon (Foto: Instagram/@borneofc.id)

Hasil itu tidak terlepas dari penampilan apik Alfharezzi Buffon yang bermain sebagai bek kanan. Sepakannya membentur tiang dan berbelok arah setelah mengenai kaki Haziq sehingga menjadi gol!

Lalu, seperti apa profil Alfharezzi Buffon? Sang pemain diketahui lahir pada 28 April 2006. Ia kini bermain untuk Borneo FC Samarinda.

Alfharezzi mendapat kontrak profesional pertamanya di Pesut Etam pada 21 Januari 2023. Bisa dibilang, ia baru setahun saja berkostum Borneo FC.

Akan tetapi, Alfharezzi sudah mencatatkan sembilan penampilan sejak musim 2022-2023. Pemain berpostur 172 cm itu tampil sebanyak delapan kali di Liga 1 2023-2024 (empat di reguler dan empat di Championship Series).

Alfharezzi sudah mencuri perhatian ketika mengemas satu gol di leg I semifinal Championship Series Liga 1 2023-2024 ke gawang Madura United pada 19 Mei silam.

Halaman:
1 2
      
