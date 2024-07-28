Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alfharezzi Buffon Enggan Besar Kepala Usai Jadi Bintang Kemenangan Timnas Indonesia U-19 atas Malaysia U-19 di Piala AFF U-19 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |01:38 WIB
Alfharezzi Buffon Enggan Besar Kepala Usai Jadi Bintang Kemenangan Timnas Indonesia U-19 atas Malaysia U-19 di Piala AFF U-19 2024
Muhammad Alfharezzi Buffon jadi bintang kemenangan Timnas Indonesia U-19 atas Timnas Malaysia U-19 (Foto: Instagram/@borneofc.id)
A
A
A

SURABAYA - Muhammad Alfharezzi Buffon menyatakan kemenangan Timnas Indonesia U-19 atas Timnas Malaysia U-19 berkat kerja keras seluruh pemain. Pertemuan kedua tim itu terjadi dalam laga semifinal Piala AFF U-19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu 27 Juli malam WIB.

Dalam laga itu, Alfharezzi mencerak gol semata wayang Skuad Garuda Nusantara usai memanfaatkan peluang di mulut gawang Malaysia. Golnya tercipta pada menit ke-78.

Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19 di Piala AFF U-19 2024 (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Alfharezzi mengatakan kemenangan akhirnya menghampiri Timnas Indonesia U-19 dalam laga itu. Ia pun senang timnya dapat lolos ke final untuk jumpa Timnas Thailand U-19 pada Senin 29 Juli 2024.

"Ya, Alhamdulillah," kata Alfharezzi usai laga, dikutip Minggu (28/7/2024).

Pemain berposisi bek itu mengatakan tidak terpenting siapa yang mencetak gol dalam laga itu. Namun, paling utama Timnas Indonesia U-19 meraih apa yang sudah ditargetkan sebelum laga.

"Gol saya tidak penting, saya juga pemain terbaik bukan karena sendiri. Saya bermain, juga tadi dibantu oleh teman-teman, pelatih semua," kata pemain Borneo FC itu.

