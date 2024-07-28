Indra Sjafri Minta Dokter dan Fisioterapi Timnas Indonesia U-19 Lembur Jelang Final Piala AFF U-19 2024

Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, memohon kerelaan dokter dan fisioterapi untuk kerja lembur (Foto: PSSI)

SURABAYA – Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, meminta tim dokter dan fisioterapi untuk bekerja ekstra jelang final Piala AFF U-19 2024. Sebab, waktu persiapan begitu mepet!

Skuad Garuda Nusantara baru saja menang 1-0 atas Timnas Malaysia U-19 dalam laga semifinal di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 27 Juli 2024 malam WIB. Gol kemenangan dicetak lewat Alfharezzi Buffon (78’).

Di babak final, Indonesia akan menantang Timnas Thailand U-19. Mereka sukses mengalahkan Timnas Australia U-19 dengan skor identik 1-0 pada beberapa jam sebelumnya.

Laga final dijadwalkan berlangsung pada Senin 29 Juli 2024 pukul 19.30 WIB di Stadion GBT. Jadi, kedua tim hanya punya satu hari untuk pemulihan dan persiapan untuk laga final final.

Tentunya, itu menjadi tantangan untuk Timnas Indonesia U-19 dan juga Thailand. Indra mengatakan, dokter dan fisioterapi harus langsung menangani pemain usai laga melawan Malaysia.

"Saya minta tim dokter, tim fisio cepat bekerja malam ini, siapa-siapa saja yang cedera dan lain sebagainya. Oke, terima kasih," kata Indra, dikutip Minggu (28/7/2024).