Media Vietnam Komentari Kemenangan Timnas Indonesia U-19 atas Malaysia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024: Sungguh Disayangkan!

Media Vietnam menyayangkan kekalahan Timnas Malaysia U-19 dari Timnas Indonesia U-19 (Foto: PSSI)

MEDIA Vietnam, Soha.vn, turut mengomentari kemenangan Timnas Indonesia U-19 atas Timnas Malaysia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024. Mereka menyayangkan kekalahan Harimau Malaya muda!

Timnas Indonesia U-19 menang 1-0 atas Timnas Malaysia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024, Sabtu 27 Juli 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur. Gol kemenangan tercipta lewat bunuh diri kiper Muhammad Haziq di menit ke-77.

Kemenangan itu sukses membawa Timnas Indonesia U-19 ke final Piala AFF U-19 2024. Mereka akan menantang Timnas Thailand U-19 di Stadion GBT, Senin 29 Juli 2024 malam WIB.

Keberhasilan kedua kesebelasan itu dikomentari oleh media Vietnam, Soha.vn. Mereka menyebut kemenangan Indonesia dan Thailand gara-gara hoki!

Menurut media itu, Malaysia U-19 dan Timnas Australia U-19 (lawan Thailand di semifinal) bermain lebih baik. Keduanya hanya kalah karena sebuah kesalahan kecil.

“Sungguh disayangkan buat Australia dan Malaysia,” ulas media itu, dikutip Minggu (28/7/2024).