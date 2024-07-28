Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Komentari Kemenangan Timnas Indonesia U-19 atas Malaysia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024: Sungguh Disayangkan!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |00:07 WIB
Media Vietnam Komentari Kemenangan Timnas Indonesia U-19 atas Malaysia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024: Sungguh Disayangkan!
Media Vietnam menyayangkan kekalahan Timnas Malaysia U-19 dari Timnas Indonesia U-19 (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, turut mengomentari kemenangan Timnas Indonesia U-19 atas Timnas Malaysia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024. Mereka menyayangkan kekalahan Harimau Malaya muda!

Timnas Indonesia U-19 menang 1-0 atas Timnas Malaysia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024, Sabtu 27 Juli 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur. Gol kemenangan tercipta lewat bunuh diri kiper Muhammad Haziq di menit ke-77.

Timnas Indonesia U-19

Kemenangan itu sukses membawa Timnas Indonesia U-19 ke final Piala AFF U-19 2024. Mereka akan menantang Timnas Thailand U-19 di Stadion GBT, Senin 29 Juli 2024 malam WIB.

Keberhasilan kedua kesebelasan itu dikomentari oleh media Vietnam, Soha.vn. Mereka menyebut kemenangan Indonesia dan Thailand gara-gara hoki!

Menurut media itu, Malaysia U-19 dan Timnas Australia U-19 (lawan Thailand di semifinal) bermain lebih baik. Keduanya hanya kalah karena sebuah kesalahan kecil.

“Sungguh disayangkan buat Australia dan Malaysia,” ulas media itu, dikutip Minggu (28/7/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3043898/bukan-thailand-indra-sjafri-sebut-malaysia-jadi-lawan-terberat-timnas-indonesia-u-19-di-piala-aff-u-19-2024-HxIu3hrExV.jpg
Bukan Thailand, Indra Sjafri Sebut Malaysia Jadi Lawan Terberat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043296/timnas-indonesia-u-19-juara-piala-aff-u-19-2024-pssi-diminta-lakukan-hal-ini-79dwKZQOOs.jpg
Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, PSSI Diminta Lakukan Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043292/kafiatur-rizky-nilai-penampilan-timnas-indonesia-u-19-belum-maksimal-meski-juara-piala-aff-u-19-2024-QoCCg8ZYI1.jpg
Kafiatur Rizky Nilai Penampilan Timnas Indonesia U-19 Belum Maksimal meski Juara Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/51/3043020/selain-indra-sjafri-ternyata-ada-peran-shin-tae-yong-dalam-kesuksesan-dony-tri-pamungkas-di-timnas-indonesia-u-19-DpMYBCYF8g.jpg
Selain Indra Sjafri, Ternyata Ada Peran Shin Tae-yong dalam Kesuksesan Dony Tri Pamungkas di Timnas Indonesia U-19
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/49/1640151/profil-kiandra-ramadhipa-pembalap-indonesia-yang-juara-di-barcelona-meski-start-dari-posisi-24-dxq.webp
Profil Kiandra Ramadhipa, Pembalap Indonesia yang Juara di Barcelona Meski Start dari Posisi 24
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/timnas_indonesia_u_17.jpg
Profil Choi Joo Young Dokter Timnas Indonesia U-17
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement