HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala AFF U-19 2024: Indra Sjafri Selalu Antar Timnas Indonesia Juara Tiap Kali Ketemu Thailand di Final!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |22:51 WIB
Indra Sjafri antar Timnas Indonesia juara tiap kali ketemu Thailand. (Foto: PSSI)
TIAP kali melawan Thailand di final, Indra Sjafri selalu membawa Timnas Indonesia juara. Apakah ini pertanda Indra Sjafri bakal mengantarkan Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024?

Sebelum duel Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Thailand U-19 di final Piala AFF U-19 2024, Indra Sjafri dua kali bertemu skuad Gajah Perang Muda di partai puncak. Momen itu terjadi di level U-22, tepatnya di final Piala AFF U-22 2019 dan SEA Games 2023.

Medio 2019 merupakan periode awal Indra Sjafri menangani Timnas Indonesia U-22. Diperkuat Osvaldo Haay, Sani Rizki, Marinus Wanewar dan banyak lagi, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-22- menang 2-1 atas Thailand U-22 di final Piala AFF U-22 2019.

Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia U-22 sejatinya tertinggal 0-1 lebih dulu. Thailand U-22 membuka keunggulan via aksi Saringkan Promsupa pada menit 57.

Namun, keunggulan Thailand U-22 hanya bertahan dua menit. Di menit 59, Timnas Indonesia U-22 menyamakan kedudukan lewat Sani Rizki. Sampai akhirnya, Timnas Indonesia U-22 menang 2-1 via gol yang dilesakkan Osvaldo Haay pada menit 64.

Timnas Indonesia U-22 pun keluar sebagai juara Piala AFF U-22 2019, sesuatu yang belum bisa terulang sampai sekarang. Empat tahun berselang, Indra Sjafri mengantarkan Timnas Indonesia U-22 juara SEA Games 2023.

