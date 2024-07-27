Timnas Indonesia U-19 Selalu Juara Piala AFF U-19 Tiap Kali Masuk Final, Terulang di Piala AFF U-19 2024?

TIMNAS Indonesia U-19 selalu juara Piala AFF U-19 tiap kali masuk final. Apakah ini Pertanda Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024?

Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19- memastikan lolos ke final Piala AFF U-19 2024 setelah menang 1-0 atas Timnas Malaysia U-19 di semifinal yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (27/7/2024) malam WIB.

(Timnas Indonesia U-19 menang 1-0 atas Malaysia u-19. (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Gol tunggal kemenangan Timnas Indonesia U-19 tercipta setelah kiper Timnas Malaysia U-19, Muhammad Haziq, membuat gol bunuh diri di menit 77. Di final Piala AFF U-19 2024 yang berlangsung Senin 29 Juli 2024 malam WIB, Timnas Indonesia U-19 akan menantang Thailand U-19.

Thailand U-19 lolos ke final setelah menang 1-0 atas Australia U-19. Uniknya, Thailand U-19 menang juga karena blunder yang dibuat kiper Australia U-19.

Bagi Timnas Indonesia U-19, ini merupakan laga final kedua mereka di Piala AFF U-19. Di kesempatan pertama tampil di final, skuad Garuda Nusantara menang adu penalti atas Timnas Vietnam U-19.

Kesimpulannya, Timnas Indonesia U-19 belum terkalahkan saat mentas di final Piala AFF U-19. Hal itu berbeda dengan Thailand U-19.