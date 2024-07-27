Kalahkan Malaysia U-19 1-0 di Semifinal Piala AFF U-19 2024, Timnas Indonesia U-19 Akhiri Rekor Buruk!

Timnas Indonesia U-19 sukses mematahkan rekor buruk atas Timnas Malaysia U-19 di Piala AFF U-19 2024 (Foto: X/@TimnasIndonesia)

SURABAYA – Timnas Indonesia U-19 berhasil mematahkan rekor buruk dari Timnas Malaysia U-19 dalam Piala AFF U-19 2024. Mereka mengalahkan tim lawan dengan skor 1-0 dalam semifinal Piala AFF U-19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (27/7/2024) malam WIB.

Gol semata wayang Skuad Garuda Nusantara dicetak lewat bunuh diri kiper lawan di menit ke-77. Kemenangan itu pun menjadi cerita baru buat tim asuhan Indra Sjafri.

Sejak pertama perhelatan Piala AFF U-19, Timnas Indonesia U-19 belum mampu mengalahkan Harimau Malaya Muda. Sebelumnya, kedua tim tercatat sudah enam kali berhadapan dalam ajang tersebut.

Hasilnya, Timnas Indonesia U-19 tiga kali kali dari Malaysia dan tiga laga berakhir imbang. Kini, rekor buruk itu berhasil dipatahkan!

Dony Tri Pamungkas dan kolega pun berhak melaju ke babak final melawan TImnas Thailand U-19. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Stadion GBT, Senin 29 Juli 2024 pukul 19.30 WIB.