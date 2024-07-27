Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Soroti Penggunaan VAR di Semifinal Piala AFF U-19 2024: Saya Lebih Percaya Manusia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |14:00 WIB
Indra Sjafri Soroti Penggunaan VAR di Semifinal Piala AFF U-19 2024: Saya Lebih Percaya Manusia
Indra Sjafri kala menangani Timnas Indonesia U-19. (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA – Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, soroti penggunaan Video Assistant Referee (VAR) di semifinal Piala AFF U-19 2024. Dia mengaku tak ambil pusing dan lebih percaya wasit yang memimpin pertandingan ketimbang teknologi tersebut.

Ya, ada hal berbeda untuk laga babak semifinal, perebutan tempat ketiga, hingga babak final Piala AFF U-19 2024. Nantinya, laga akan digunakan VAR. Teknologi tersebut tidak terdapat pada saat fase grup sebelumnya.

Timnas Indonesia U-19

Terkait dengan adanya penggunaan VAR pada babak semifinal nanti, pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, tak begitu memikirkannya. Dia mengaku lebih percaya kepada manusia atau wasit yang memimpin jalannya laga.

"VAR itu alat bantu saja. Kalau di dokter, kan, seperti alat diagnosa, ya. Keputusan akhir jelas ada di wasit utama," ucap Indra Sjafri, dalam konferensi pers jelang laga, Jumat 26 Juli 2024.

"Jadi, kalau ada orang periksa lapor itu, kan, dibantu diagnosanya pakai alat tersebut, tetapi keputusan orang itu sakit apa, itu penalti atau pelanggaran atau tidak, saya tetap percaya manusia daripada mesin," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
