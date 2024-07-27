Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Shin Tae-yong, Pilih Setia dengan Timnas Indonesia meski Banyak Digoda Klub Korea Selatan

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |13:24 WIB
Kisah Shin Tae-yong, Pilih Setia dengan Timnas Indonesia meski Banyak Digoda Klub Korea Selatan
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
KISAH Shin Tae-yong menarik diulas. Sebab, dia pilih setia untuk melatih Timnas Indonesia, meski banyak digoda klub Korea Selatan.

Diketahui, Shin Tae-yong baru saja mendapat Golden Visa di Indonesia. Visa tersebut memungkinkan penerimanya untuk mempercepat proses imigrasi dan tinggal lebih lama.

Shin Tae-yong

Jauh sebelum itu, Shin Tae-yong juga sudah menandatangani kontrak baru bersama Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu sepakat untuk menangani Skuad Garuda hingga 2027.

Meski begitu, Shin Tae-yong mengakui adanya tawaran menukangi klub-klub di Korea Selatan. Namun, juru taktik berusia 53 tahun itu memilih setia dengan Timnas Indonesia.

"Sejujurnya, ada banyak panggilan cinta di K-League (Liga Korea Selatan)," kata Shin Tae-yong, dikutip dari Naver, Sabtu (27/7/2024).

