Shin Tae-yong Yakin Timnas Indonesia Punya Peluang di Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026

SHIN Tae-yong meyakini Timnas Indonesia tetap memiliki peluang meski tergabung di grup sulit putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sang pelatih mengatakan Skuad Garuda harus berjuang keras untuk memanfaatkan peluang yang ada.

Timnas Indonesia tergabung bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, China, dan Jepang di Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda merupakan tim dengan ranking terendah di grup tersebut.

Tim besutan Shin Tae-yong itu diketahui berada di peringkat 133 dunia secara perhitungan ranking FIFA. Peringkat itu jauh dari China (87), Bahrain (80), Arab Saudi (56), Australia (24), dan Jepang (18).

Shin mengakui hal ini akan menjadi tantangan yang sangat berat bagi Timnas Indonesia. Namun demikian, pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan peluang selalu ada bagi tim yang punya kemauan untuk berjuang.

“Ini tidak mudah bagi kami semua. Tapi saya pikir kami telah melakukannya dengan baik,” kata Shin dikutip dari Naver, Sabtu (27/7/2024).

“Jepang dan Australia berada di puncak, dan ketika empat tim di bawah mereka saling bertarung, peluang akan datang,” tambahnya.