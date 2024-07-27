Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024 Malam Ini

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024 malam ini dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru yang menentukan langkah menunju babak final itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Sabtu (27/7/2024) pukul 19.30 WIB.

Ya, ajang Piala AFF U-19 2024 sudah memasuki babak semifinal. Empat tim yang berhasil melaju ke babak final adalah Timnas Indonesia U-19, Malaysia U-19, Australia U-19, dan juga Thailand U-19.

Timnas Indonesia U-19 yang jadi juara Grup A pun dipastikan akan berhadapan dengan Malaysia U-19 yang jadi juara Grup C. Sementara di laga semifinal lainnya, ada juara Grup B, yakni Australia U-19 yang akan berhadapan dengan runner-up Grup C, yakni Thailand U-19.

Tak ayal, dua laga di babak semifinal itu diyakini berjalan seru nan sengit, termasuk untuk pertemuan Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19. Apalagi, rekor buruk menghantui Timnas Indonesia U-19.

Diketahui, Timnas Indonesia U-19 sudah enam kali bersua Malaysia U-19. Garuda Nusantara pun tak pernah menang. Rinciannya, Timnas Indonesia U-19 harus mendapat empat hasil imbang dan 2 kekalahan.

Mendapati kondisi ini, Malaysia U-19 tetap ogah jemawa. Mereka mewaspadai Timnas Indonesia U-19 yang dinilai sudah makin kuat saat ini.

"Ya, memang itu target kami, yaitu mempertahankan gelar juara. Tapi kita harus menyadari dan mengetahui bahwa Australia dan Indonesia sekarang kuat, tidak seperti dulu,” ujar Wakil Presiden Federasi Sepakbola Malaysia (FAM), Mohd Joehari Mohd Ayub.