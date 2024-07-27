Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-19 vs Malaysia di Piala AFF U-19 2024 Malam Ini

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |12:11 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-19 vs Malaysia di Piala AFF U-19 2024 Malam Ini
Timnas Indonesia U-19 siap tempur melawan Timnas Malaysia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19 di Piala AFF U-19 2024 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, laga semifinal Piala AFF U-19 2024 akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Sabtu (27/7/2024) pukul 19.30 WIB.

Timnas Indonesia U-19 memiliki rekor buruk kontra Malaysia U-19 di Piala AFF U-19. Dari enam pertemuan, skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19- tak pernah menang dengan rincian dua imbang dan empat kalah.

Pelatih Timnas Indonesia U-19 Indra Sjafri lupakan rekor pertemuan lawan Malaysia. (Foto: PSSI)

Dari enam pertandingan di atas, dua di antaranya dijalani Timnas Indonesia U-19 asuhan Indra Sjafri. Pertemuan pertama antara Timnas Indonesia U-19 racikan Indra Sjafri dengan Malaysia U-19 di Piala AFF U-19 tersaji pada 2013.

Saat itu, Evan Dimas dan kawan-kawan bermain 1-1. Hasil itu sudah cukup meloloskan Timnas Indonesia U-19 ke semifinal dan akhirnya menjadi juara usai menang adu penalti atas Vietnam U-19 di partai puncak.

Pertemuan kedua terjadi di semifinal Piala AFF U-19 2018. Sempat unggul 1-0 via eksekusi penalti Egy Maulana Vikri di menit pertama, Timnas Indonesia U-19 harus puas skor akhir sama kuat 1-1 di waktu normal.

Karena skor imbang, laga berlanjut ke adu tendangan penalti. Di adu tos-tosan, Witan Sulaeman dan kawan-kawan kalah dengan skor 2-3. Indra Sjafri paham Timnas Indonesia U-19 memiliki catatan inferior kontra Malaysia U-19. Namun, Indra Sjafri tak mau berpatokan kepada hasil tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
