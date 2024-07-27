Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Semifinal Piala AFF U-19 2024: Pelatih Malaysia U-19 Soroti Tekanan Suporter Timnas Indonesia U-19 di Stadion Gelora Bung Tomo

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |09:56 WIB
Semifinal Piala AFF U-19 2024: Pelatih Malaysia U-19 Soroti Tekanan Suporter Timnas Indonesia U-19 di Stadion Gelora Bung Tomo
Para pemain Timnas Indonesia U-19 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA – Pelatih Timnas Malaysia U-19, Juan Torres Garrido, soroti tekanan suporter Timnas Indonesia U-19 yang akan dihadapinya pada laga semifinal Piala AFF U-19 2024. Torres memastikan tidak gentar dengan tekanan suporter Indonesia U-19, tetapi tetap menghormatinya serta tim tuan rumah.

Torres mengaku tidak takut dengan tekanan suporter tim tuan rumah. Pelatih asal Spanyol itu tetap berupaya memberikan yang terbaik.

Timnas Malaysia U-19

"Kami juga sangat menghormati tim (Indonesia U-19), dan untuk penonton yang kemungkinan besar akan mendukung tim," ujar Torres dalam konferensi pers, Jumat 26 Juli 2024.

"Tapi, kami sudah siap, dan kami berharap untuk menunjukkan permainan yang bagus," tambahnya.

