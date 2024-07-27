Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lawan Timnas Indonesia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024, Pelatih Malaysia U-19 Klaim Persiapan Timnya Sudah Matang

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |09:49 WIB
Lawan Timnas Indonesia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024, Pelatih Malaysia U-19 Klaim Persiapan Timnya Sudah Matang
Para pemain Timnas Malaysia U-19 kala berlaga. (Foto: Instagram/@famalaysia)
A
A
A

SURABAYA – Pelatih Timnas Malaysia U-19, Juan Torres Garrido, beberkan persiapan timnya jelang melawan Timnas Indonesia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024. Dia pun menegaskan bahwa persiapan Malaysia U-19 sudah matang.

Walaupun begitu, Torres menyadari tantangan berat akan dihadapi oleh Malaysia U-19. Menurutnya, persiapan timnya sudah matang usai menjalani tiga pertandingan di fase grup.

Timnas Malaysia U-19

"Sejauh ini kita punya tiga laga di grup. Kita gunakan tiga laga ini untuk mempersiapkan tim ke laga lawan Indonesia," kata Torres, dikutip dari laman resmi PSSI, Sabtu (27/7/2024).

"Sebelum turnamen dimulai, kami hanya bersiap 1 minggu. Saya pikir kita sekarang bersiap lebih baik daripada saat kami pertama tiba di sini, saya pikir bagus," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3043898/bukan-thailand-indra-sjafri-sebut-malaysia-jadi-lawan-terberat-timnas-indonesia-u-19-di-piala-aff-u-19-2024-HxIu3hrExV.jpg
Bukan Thailand, Indra Sjafri Sebut Malaysia Jadi Lawan Terberat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043296/timnas-indonesia-u-19-juara-piala-aff-u-19-2024-pssi-diminta-lakukan-hal-ini-79dwKZQOOs.jpg
Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, PSSI Diminta Lakukan Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043292/kafiatur-rizky-nilai-penampilan-timnas-indonesia-u-19-belum-maksimal-meski-juara-piala-aff-u-19-2024-QoCCg8ZYI1.jpg
Kafiatur Rizky Nilai Penampilan Timnas Indonesia U-19 Belum Maksimal meski Juara Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/51/3043020/selain-indra-sjafri-ternyata-ada-peran-shin-tae-yong-dalam-kesuksesan-dony-tri-pamungkas-di-timnas-indonesia-u-19-DpMYBCYF8g.jpg
Selain Indra Sjafri, Ternyata Ada Peran Shin Tae-yong dalam Kesuksesan Dony Tri Pamungkas di Timnas Indonesia U-19
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/03/11/1640031/10-skandal-terbesar-dalam-sepak-bola-gol-tangan-tuhan-hingga-gigitan-suarez-qup.jpg
10 Skandal Terbesar dalam Sepak Bola: Gol Tangan Tuhan hingga Gigitan Suarez
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/liverpool_dilarang_menjamu_real_madrid.jpg
Aturan Baru UEFA Larang Liverpool Hadapi Real Madrid di Anfield Musim Depan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement