Lawan Timnas Indonesia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024, Pelatih Malaysia U-19 Klaim Persiapan Timnya Sudah Matang

SURABAYA – Pelatih Timnas Malaysia U-19, Juan Torres Garrido, beberkan persiapan timnya jelang melawan Timnas Indonesia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024. Dia pun menegaskan bahwa persiapan Malaysia U-19 sudah matang.

Walaupun begitu, Torres menyadari tantangan berat akan dihadapi oleh Malaysia U-19. Menurutnya, persiapan timnya sudah matang usai menjalani tiga pertandingan di fase grup.

"Sejauh ini kita punya tiga laga di grup. Kita gunakan tiga laga ini untuk mempersiapkan tim ke laga lawan Indonesia," kata Torres, dikutip dari laman resmi PSSI, Sabtu (27/7/2024).

"Sebelum turnamen dimulai, kami hanya bersiap 1 minggu. Saya pikir kita sekarang bersiap lebih baik daripada saat kami pertama tiba di sini, saya pikir bagus," tambahnya.