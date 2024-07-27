Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Wakil Presiden FAM Wanti-Wanti Timnas Malaysia U-19 Jelang Semifinal Piala AFF U-19 2024: Timnas Indonesia U-19 Makin Kuat!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |08:57 WIB
Wakil Presiden FAM Wanti-Wanti Timnas Malaysia U-19 Jelang Semifinal Piala AFF U-19 2024: Timnas Indonesia U-19 Makin Kuat!
Para pemain Timnas Malaysia U-19 kala berlaga. (Foto: Instagram/@famalaysia)
A
A
A

SURABAYA – Wakil Presiden Federasi Sepakbola Malaysia (FAM), Mohd Joehari Mohd Ayub, mewanti-wanti Timnas Malaysia U-19 jelang semifinal Piala AFF U-19 2024. Pasalnya, lawan yang akan dihadapi Malaysia U-19, yakni Timnas Indonesia U-19, dinilai jauh makin kuat saat ini.

Timnas Malaysia U-19 dinilai wajib mewaspadai para rivalnya demi mencapai target meraih gelar juara di Piala AFF U-19 2024. Selain Timnas Indonesia U-19, kekuatan Australia U-19 juga jadi hal yang diwaspadai tim berjuluk Harimau Malaya muda itu.

"Ya, memang itu target kami, yaitu mempertahankan gelar juara," tutur Mohd Joehari dikutip dari Makanbola, Sabtu (27/7/2024).

"Tapi, kita harus menyadari dan mengetahui bahwa Australia dan Indonesia sekarang kuat, tidak seperti dulu,” ujar Joehari.

Timnas Indonesia U-19

Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia U-19, Juan Torres Garrido sudah tahu kekuatan Garuda Nusantara. Menurutnya, laga mendatang merupakan ujian berat untuk Harimau Malaya Muda.

