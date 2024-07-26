Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Timnas Indonesia U-19 yang Dibandingkan Media Italia dengan Legenda Serie A, Nomor 1 Arkhan Kaka!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |10:59 WIB
4 Pemain Timnas Indonesia U-19 yang Dibandingkan Media Italia dengan Legenda Serie A, Nomor 1 Arkhan Kaka!
Arkhan Kaka kala membela Timnas Indonesia U-19. (Foto: PSSI)
A
A
A

4 pemain Timnas Indonesia U-19 yang dibandingkan media Italia dengan legenda Serie A menarik diulas. Salah satunya adalah Arkhan Kaka.

Media Italia, yakni Italian Football TV (IFTV), ikut menyoroti kiprah Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024. Secara khusus, mereka mengulas nama sejumlah pemain Timnas Indonesia U-19 yang sama seperti para legenda Serie A atau Liga Italia.

Lantas, siapa saja mereka? Berikut 4 pemain Timnas Indonesia U-19 yang dibandingkan media Italia dengan legenda Serie A.

4. Muhammad Alfharezzi Buffon

Muhammad Alfharezzi Buffon

Salah satunya ada Muhammad Alfharezzi Buffon. Nama pemain Timnas Indonesia U-19 ini tentu saja familier dengan kiper legendaris Italia, yakni Gianluigi Buffon.

Meski begitu, Alfharezzi menempati posisi bermain yang berbeda dengan Buffon. Alfharezzi bermain untuk posisi bek. Di gelaran Piala AFF U-19 2024 sendiri, dia sudah bermain di dua laga pada fase grup, yakni saat Timnas Indonesia U-19 membantai Filipina U-19 dengan skor 6-0 dan juga Kamboja U-19 dengan skor 2-0.

3. Toni Firmansyah

Toni Firmansyah

Di urutan ketiga, ada Toni Firmansyah. Media Italia menyoroti nama pemain ini yang sama seperti eks pemain Juventus dan Fiorentina, yakni Luca Toni.

Toni Firmansyah sendiri turut jadi andalan di skuad Timnas Indonesia U-19. Dia bermain penuh saat Timnas Indonesia U-19 menang telak atas Filipina U-19, dan diturunkan selama 45 menit saat melawan Kamboja U-19.

Kini, sosoknya diyakini akan turut diandalkan saat Timnas Indonesia U-19 menghadapi Malaysia U-19 di babak semifinal. Laga itu akan digelar pada Sabtu 26 Juli 2024 pukul 19.30 WIB.

Halaman:
1 2
      
