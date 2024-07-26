Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-19 vs Malaysia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024: Duet Jens Raven dan Arkhan Kaka di Lini Depan!

Jens Raven jadi andalan Timnas Indonesia U-19 saat menghadapi Malaysia U-19 di semfinal Piala AFF U-19 2024. (Foto: Instagram/@jensraven9)

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024 akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, memiliki dua opsi formasi yang dapat diterapkan.

Pertama, pola 4-3-3 yang berujung kemenangan 6-0 atas Filipina U-19 dan 2-0 kontra Kamboja U-19 di fase grup. Sementara itu, pola lainnya adalah 3-5-2, formasi yang mengantarkan skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19- menang 6-2 atas Timor Leste U-19.

(Indra Sjafri andalkan formasi 3-5-2 saat bersua Timnas Malaysia U-19. (Foto: PSSI)

Lantas, formasi mana yang dipilih Indra Sjafri? Jika melihat atraktivitas permainan, Timnas Indonesia U-19 terlihat lebih ganas saat bermain dengan pola 3-5-2. Meskki Welber Jardim kemungkinan absen karena cedera, masih ada pemain yang dapat menggantikan posisinya di lini sentral.

Dalam pola 3-5-2, posisi penjaga gawang masih dipercayakan kepada Ikram Alghiffari. Lanjut ke posisi tiga bek sejajar ada Alfharezzi Buffon, Kadek Arel dan Muhammad Iqbal Gwijangge.

Kolaborasi ini menghasilkan clean sheet saat Timnas Indonesia U-19 menang 6-0 atas Filipina U-19 dan 2-0 kontra Kamboja U-19. Ketika Alfharezzi Buffon dicadangkan dan Sulthan Zaky yang bermain, Timnas Indonesia U-19 kebobolan dua gol kontra Timor Leste U-19.

Lanjut ke posisi wing back kanan ada Mufli Hidayat dan kapten Dony Tri Pamungkas di sisi sebelahnya. Untuk tiga gelandang sentral ada trio Toni Firmansyah, Figo Dennis dan Kafiatur Rizky.