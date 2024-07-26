Penyebab Persib Bandung Kalah 0-1 dari Persis Solo hingga Gagal Lolos Semifinal Piala Presiden 2024

ASISTEN pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mengungkap penyebab kenapa timnya kalah 0-1 dari Persis Solo hingga gagal lolos ke semifinal Piala Presiden 2024. Pria asal Kroasia itu mengatakan, Persib Bandung kalah karena kesulitan mencetak gol.

Dalam laga semalam, gol tunggal Persis Solo dicetak Ramadhan Sananta di menit 20. Setelah gol tersebut, Persib Bandung mendominasi laga. Sayangnya, Sederet peluang yang dicetak tak ada yang menghasilkan gol.

(Persib Bandung tumbang 0-1 dari Persis Solo. (Foto: Persib.co.id)

“Mengenai jalannya laga, saya sudah menyampaikan sejak sebelum pertandingan, kami sudah meminta pemain untuk memperhatikan beberapa hal. Kami menunjukan perkembangan di babak pertama dan kami memiliki banyak peluang. Kekurangannya adalah kami tidak bisa mencetak gol,” kata Igor Tolic usai pertandingan.

Di babak kedua, Persib Bandung mulai bermain sedikit menunggu dan menempatkan bola di belakang garis pertahanan lawan agar menemukan celah. Namun, Persis Solo bermain di area pertahanannya.

“Lalu kami berusaha juga dengan melepaskan umpan crossing tapi itu belum berhasil,” tambahnya.

Di babak kedua Persib Bandung memiliki cukul banyak peluang. Hanya saja, hingga peluit panjang dibunyikan, Persib Bandung tidak bisa mencetak gol sehingga kekalahan harus diterima.