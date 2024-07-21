Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Alasan Endrick Resmi Gabung Real Madrid Hari Ini meski Sudah Dibeli sejak 2022

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |20:01 WIB
Alasan Endrick Resmi Gabung Real Madrid Hari Ini meski Sudah Dibeli sejak 2022
Endrick Felipe resmi bergabung dengan Real Madrid (Foto: Reuters/Darren Yamashita)
A
A
A

ALASAN Endrick Felipe de Sousa resmi bergabung dengan Real Madrid hari ini, Minggu (21/7/2024), meski sudah dibeli sejak 2022, akhirnya terungkap. Hal itu berkaitan dengan usia sang pemain.

Pada 15 Desember 2022, Los Blancos sepakat untuk membeli Endrick. Mereka memboyongnya saat masih berusia 16 tahun dengan mahar 35 juta Euro (setara Rp617 miliar).

Endrick

Namun maharnya bisa mencapai 60 juta Euro (setara Rp1,05 triliun) tergantung pada hasil dari beberapa variabel. Ada sejumlah penentu kenaikan harga mulai dari jumlah pertandingan sebagai pemain inti, gol, gelar yang didapat hingga memenangkan penghargaan Golden Boy.

Akan tetapi, menurut laporan Football Espana yang dilansir pada Minggu (21/7/2024), Endrick baru resmi menjadi pemain Madrid pada hari ini. Sebab, ia baru merayakan ulang tahun yang ke-18.

Itu artinya, usianya baru memenuhi syarat untuk bisa pindah ke Ibu Kota Spanyol dan memulai kariernya sebagai pesepakbola profesional. Ia kabarnya telah berada di rumah barunya sepanjang pekan ini untuk menunggu hari ulang tahunnya.

Halaman:
1 2
      
