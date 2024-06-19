Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Copa America 2024: Timnas Brasil Tampil Apik sejak Diasuh Dorival Junior, Endrick Felipe Pede Juara

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |04:06 WIB
Copa America 2024: Timnas Brasil Tampil Apik sejak Diasuh Dorival Junior, Endrick Felipe <i>Pede</i> Juara
Pemain Timnas Brasil, Endrick Felipe. (Foto: Instagram/endrick)
A
A
A

PEMAIN Tim Nasional (Timnas) Brasil, Endrick Felipe percaya diri bakal menjuarai Copa America 2024. Pasalnya wonderkid Real Madrid itu merasa sejauh ini Brasil sudah tampil baik semenjak diasuh pelatih baru mereka, yakni Dorival Junior.

Untuk diketahui, Copa America 2024 akan digelar terpusat di Amerika Serikat. Rencananya, ajang bergengsi benua Amerika ini akan berlangsung pada 20 Juni sampai 14 Juli 2024 mendatang.

Endrick tampak sudah tak sabar untuk berlaga bersama Brasil di ajang tersebut. Pemain Real Madrid ini mengaku sangat senang bisa dipercaya Dorival Junior untuk membela Selecao –jululan Timnas Brasil. Dia pun tak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut.

“Saya sangat senang berada di tim nasional dan di sini di Orlando (pusat latihan tim). Saya akan terus berlatih, bekerja untuk memenangkan Copa America ini dan memimpin tim menuju kesuksesan,” kata Endrick, dilansir dari ESPN, Rabu (19/6/2024).

Endrick Felipe

Selecao datang ke Copa America 2024 dalam misi merebut kembali trofi pada edisi 2019. Endrick pun percaya diri Brasil bisa membawa pulang trofi tersebut. Dia menyampaikan, para pemain akan berjuang habis-habisan untuk menyabet gelar juara.

Halaman:
1 2
      
