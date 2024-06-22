Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2023-2024: Alive FC Hantam Binuang Angels 9-4!

MUARA ENIM – Alive FC menang telak 9-4 atas Binuang Angels dalam lanjutan Liga Futsal Profesional Putri 2023-2024. Pertandingan itu berlangsung di GOR Pancasila, Muara Enim, Sumatra Selatan, Sabtu (22/6/2024) siang WIB.

Kedua tim langsung menampilkan permainan ketat sejak awal babak pertama. Hal itu sambil keduanya mengembangkan pola permainan satu sama lainnya.

Jual dan beli serangan pun dihadirkan kedua tim dalam laga itu. Sebab, Alive Lubuk Linggau san Binuang Angels sama-sama ingin meraih kemenangan dalam laga tersebut.

Pada babak pertama Alive unggul 3-2 atas tim lawan. Kedua tim pastikan akan berbenah diri agar tampil lebih baik pada babak kedua.

Alive langsung mendominasi permainan atas tim lawan. Hal itu terbukti mereka terus menggempur pertahanan Binuang Angels.