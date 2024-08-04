Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Sempat Kelelahan, Cosmo JNE Menang Telak 5-1 atas Halus FC

HASIL Liga Futsal Profesional 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Cosmo JNE sukses menutup Liga Futsal Profesional 2023-2024 di seri Malang dengan kemenangan telak 5-1 atas Halus FC.

Laga Cosmo JNE melawan Halus FC berlangsung di di GOR Ken Arok, Kota Malang pada Minggu (4/8/2024) siang WIB. Dalam laga ini, Cosmo JNE sempat sedikit kerepotan dengan penampilan tim asuhan Yolla Hendro Sugeni.

Mentalitas Cosmo JNE teruji betul di laga kontra Halus FC. Dikomandoi Vahid Shafiei, Muhammad Rizkqy, dan Motjaba Hassanezhad, perlahan mulai menguasai pertandingan.

Kekuatan Cosmo JNE dipadukan dengan dukungan suporter membuatnya bisa mengakhiri pertandingan dengan manis. Kemenangan dengan skor telak diraih.

Pelatih Cosmo JNE, Ade Lesmana, mengakui timnya kurang bermain maksimal di laga tersebut. Pasalnya mentalitas pemain sempat terkuras di laga pada Sabtu 3 Agustus 2024 melawan tuan rumah, Unggul FC. Tapi, ia mengapresiasi kerja keras para pemainnya hingga berhasil menang telak.

"Mentalitas pemain yang sedikit berkurang dibandingkan kemarin. Mentalitas pemain sudah terkuras di hari Sabtu kemarin. Kita sepakat bahwa ambil tiga poin hari ini kita support," ucap Ade Lesmana, usai pertandingan di GOR Ken Arok, Kota Malang.