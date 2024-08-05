Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Federasi Futsal Indonesia Sebut Persaingan Liga Futsal Profesional 2023-2024 Lebih Ketat ketimbang Sebelumnya

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |03:41 WIB
Liga Futsal Profesional 2023-2024 dinilai lebih kompetitif dari sebelumnya (Foto: MPI/Avirista Midaada)
Liga Futsal Profesional 2023-2024 dinilai lebih kompetitif dari sebelumnya (Foto: MPI/Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG - Ketua Harian Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Sianipar mengungkapkan, persaingan di Liga Futsal Profesional 2023-2024 lebih ketat ketimbang sebelumnya. Bahkan, sang juara baru diketahui di pekan terakhir.

Bintang Timur Surabaya (BTS) resmi menjadi juara ketiga kalinya usai mengunci kemenangan di laga seri terakhir di Malang. Mereka mengalahkan Kancil WHW Pontianak 4-0 pada Sabtu 3 Agustus 2024 guna mengunci titel juara Liga Futsal Profesional 2023-2024.

Sadakata United vs Bintang Timur Surabaya di Liga Futsal Profesional 2023-2024 (Foto: Instagram/@federasifutsal_id)

Michael mengatakan, situasi tersebut membuktikan persaingan tahun ini lebih ketat. Ia mengapresiasi semua tim yang sudah berjuang selama satu musim.

"Kita lihat banyak hal positif, yang terjadi di tahun ini. Kita lihat liga pro tahun ini sangat kompetitif, bahkan juara liganya baru ketahuan di akhir, masih terus berkejaran. Itu yang kami apresiasi," ucap Michael, di GOR Ken Arok, Kota Malang, Minggu 4 Agustus 2024 malam WIB.

Pihaknya mengapresiasi penyelenggaraan seri terakhir di Kota Malang yang dinilai dikonsep beda dari yang lain. Bahkan, konsep itu dilihatnya belum ada dari venue sebelumnya, di mana keterlibatan fans cukup tinggi.

"Kami mengucapkan apresiasi kepada Unggul FC, sebagai tuan rumah di leg terakhir series terakhir dari liga futsal," ucap Michael.

Halaman:
1 2
      
