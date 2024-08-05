Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Liga Futsal Profesional 2023-2024 Berakhir, FFI Langsung Susun Kalender Musim Depan

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |02:35 WIB
MALANG – Federasi Futsal Indonesia (FFI) langsung bergerak usai Liga Futsal Profesional 2023-2024 resmi berakhir. Mereka langsung melakukan konsolidasi guna menyusun kalender musim depan.

Ketua Harian FFI, Michael Sianipar mengungkapkan, pihaknya sudah bertemu dan berbicara dengan pemilik dan manajer masing-masing tim futsal. Hasilnya, mereka meminta segera ada kepastian kapan kompetisi musim baru dimulai.

Bintang Timur Surabaya menang 5-0 atas Kinantan FC di Liga Futsal Profesional 2024 (Foto: Instagram/@federasifutsal_id)

"Kalau bicara soal owner kepastian jadwal, itu paling penting. Itu berdampak pada budgeting, kontrak pelatih dan kontrak pemain,” kata Michael di GOR Ken Arok, Kota Malang, Minggu 4 Agustus 2024 malam WIB.

“Jadi memang itu yang harus segera diputuskan, dan kami masih dalam tahap pembahasan," imbuh pria berkacamata itu.

Michael menambahkan, dari sejumlah usulan dari pemilik klub hingga manajer tim, ada yang menginginkan kompetisi liga futsal musim baru dimulai pada Desember 2024. Tapi, pihaknya masih akan membicarakan kembali dengan dua tim yang promosi ke musim berikutnya.

