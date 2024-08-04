Hasil Liga Futsal Profesional 2024: Turunkan Pemain Pelapis, Bintang Timur Surabaya Masih Terlalu Tangguh untuk Kinantan FC

Bintang Timur Surabaya menang 5-0 atas Kinantan FC di Liga Futsal Profesional 2024 (Foto: Instagram/Federasifutsal_id)

BINTANG Timur Surabaya (BTS) masih terlalu tangguh bagi Kinantan FC. Turun dengan pemain pelapis, BTS menang telak lima gol tanpa balas atas Kinantan FC pada laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2024.

BTS tidak menurunkan pemain andalannya seperti Daniel Alves dan Johnatas Felipe, pada laga yang berlangsung Minggu pagi (4/8/2024) di GOR Ken Arok, Kota Malang. Dikomandoi oleh kapten tim M. Iqbal Rahmatullah, BTS tetap bermain spartan, kendati sudah juara.

Ryan Dwi Renaldi menjadi bintang dengan mencetak brace dua gol ke gawang Kinantan FC. Serangan-serangan BTS yang digalang oleh Muhammad Rizki Xavier dan Firman Ardiansyah masih terlalu tangguh buat Kinantan FC.

Alhasil BTS menang telak 0 - 5 hingga wasit Mansur meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Hasil ini sekaligus menutup kegemilangan BTS di musim 2023 - 2024 ini.

Pelatih BTS Diego Rios Gayoso mengatakan, mental pemainnya cukup bagus meski sudah memastikan diri juara liga. Bahkan para pemain pelapis yang diturunkan berhasil memetik kemenangan telak.

"Hari ini kita meriah kemenangan, mental pemain kita bagus, mental stabil meski sudah juara. Hari ini kita merayakan gelar selamat untuk tim saya," kata Diego Rios, usai laga.