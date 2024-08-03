Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Sempat Tertinggal, Sadakata United Bangkit hingga Tahan Halus FC 4-4

MALANG - Sadakata United berhasil terhindar dari kekalahan saat melawan Halus FC di laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024. Sabtu (3/8/2024) malam WIB. Dalam pertandingan yang digelar di GOR Ken Arok, Malang tersebut, Sadakata yang sempat tertinggal dua gol di babak pertama berhasil membuat Halus FC tertahan 4-4.

Jalannya Pertandingan

Halus FC yang mencoba mengambil inisiatif serangan langsung menggebrak. Dimotori Gustian Pramansyah Halus FC langsung menyerang. Hasilnya di babak pertama Halus FC unggul lebih dulu.

Di babak kedua, Sadakata United yang tersentak mencoba bermain lebih agresif. Pelatih Sadakata FC Fandy Frima menginstruksikan anak asuhnya lebih menyerang. Hasilnya skor imbang 4 - 4 bisa dipaksakan hingga akhir pertandingan.

Pelatih Sadakata FC Fandy Frima Dana Butar-butar mengungkapkan, peningkatan tempo menjadi kunci timnya mampu membalikkan skor. Sebab di babak pertama memang timnya dirasa main kurang maksimal.

"Alhamdulillah hari ini kita dapat satu poin, babak pertama sempat ketinggalan 2 - 0, tapi kita perbaiki di babak kedua. Animo di kota Malang juga membantu kita untuk menjaga tempo terus tinggi, itu juga ciri khas saya di Sadakata dari dulu," ucap Fandy Frima, usai pertandingan di GOR Ken Arok, Kota Malang.