LIGA INDONESIA

Liga 1 2024-2025: Arema FC Konfirmasi Takkan Tunjuk Widodo Cahyono Putro sebagai Pelatih

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |09:50 WIB
Liga 1 2024-2025: Arema FC Konfirmasi Takkan Tunjuk Widodo Cahyono Putro sebagai Pelatih
Widodo Cahyono Putro dipastikan takkan jadi pelatih Arema FC di musim depan. (Foto: Instagram/aremafcofficial)
MALANG - Arema FC sampai saat ini belum menentukan siapa pelatih mereka untuk Liga 1 2024-2025. Namun, satu hal yang pasti tim berjuluk Singo Edan itu takkan menunjuk Widodo Cahyono Putro sebagai kepala pelatih tim tersebut pada musim depan.

"Musim depan sudah dipastikan Arema FC akan dipimpin oleh pelatih baru, coach Widodo sudah tidak lagi bersama tim Arema FC," ungkap General Manager Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi, dikutip Kamis (6/6/2024).

Inal, sapaan akrab Muhammad Yusrinal Fitriandi mengucapkan, terimak asih atas kontribusi Widodo Cahyono Putro terhadap tim Arema FC. Apalagi selama dipimpin Widodo, tim kebanggaan masyarakat Malang ini mampu keluar dari zona degradasi dengan sangat dramatis, di pekan terakhir.

"Kami ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Coach Widodo atas kontribusinya bersama Arema FC," tambahnya.

Widodo Cahyono Putro

Mengenai siapa penggantinya, kata Inal manajemen memastikan sudah memiliki opsi yang akan diumumkan dalam waktu dekat. Nama ini diklaim ini cocok sesuai visi misi permainan Arema FC. Selain Widodo Cahyono Putro, Arema FC juga dipastikan melepas pelatih kiper Agung Prasetyo.

"Tentu kami sudah ada opsi, sekaligus penjajakan, karena dalam memilih pelatih juga harus dipertimbangkan visi misi serta karakternya harus cocok dengan Arema. Kami sampaikan juga terima kasih kepada pelatih kiper, Agung Prasetyo atas kontribusinya saat bergabung dengan Arema FC," tukasnya.

