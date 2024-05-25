Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ogah Kecewakan Penggemar, Erik ten Hag Pastikan Manchester United Siap Rebut Piala FA!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |20:09 WIB
Ogah Kecewakan Penggemar, Erik ten Hag Pastikan Manchester United Siap Rebut Piala FA!
Erik ten Hag memastikan skuad Manchester United tak akan mengecewakan penggemar (Foto: Reuters/David Klein)
A
A
A

LONDON - Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, menyatakan berambisi membawa timnya menjadi juara Piala FA 2023-2024. Hal itu sebagai upaya timnya tidak bikin kecewa suporter.

The Red Devils bersua Manchester City dalam laga final Piala FA 2023-2024. Pertemuan kedua tim itu akan berlangsung di Stadion Wembley, London, Sabtu (25/5/2024), pukul 21.00 WIB.

Skuad Manchester United merayakan gol Scott McTominay ke gawang Chelsea (Foto: Reuters/Carl Recine)

Ten Hag mengatakan, timnya akan berusaha menampilkan performa terbaiknya dalam laga bertajuk "Derby Manchester" itu. Tujuannya agar Man United dapat meraih maksimal dalam laga nanti malam.

"Kami akan memberikan segalanya yang kami miliki sebagai tim, sebagai individu, untuk memberi mereka piala," kata ten Hag dilansir dari laman Man United, Sabtu (25/5/2024).

Pelatih asal Belanda itu mengatakan suporter memang begitu luar biasa. Pasalnya, timnya pada musim ini sedang dihadapkan masa-masa sulit, tetapi tetap mendapatkan dukungan luar biasa.

"Saya sangat mengagumi para penggemar. Saya katakan, beberapa minggu yang lalu, mereka adalah fans terbaik di dunia,” puji ten Hag.

Halaman:
1 2
      
