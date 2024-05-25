Final Piala FA 2023-2024: Pep Guardiola Bertekad Bawa Manchester City Raih Double Winners

LONDON - Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, berambisi membawa timnya meraih double winners pada musim 2023-2024. Tim itu sudah menjadi juara Liga Inggris dan punya kans berprestasi dalam Piala FA 2023-2024.

The Citizens akan berjumpa Manchester United dalam final Piala FA 2023-2024. Laga itu akan dimainkan di Wembley Stadium, London, Inggris pada Sabtu (25/5/2024) pukul 21.00 WIB.

Guardiola mengatakan timnya menyambut baik laga final melawan The Red Devils. Ia pastikan timnya akan fokus sepanjang laga untuk memenangkan laga tersebut.

“Jadi, saya harap kami siap memainkan pertandingan terakhir musim ini – Piala FA, wow! Itu bagus,” kata Guardiola, dikutip dari laman resmi Man City, Sabtu (25/5/2024).

“Piala FA adalah Piala FA. Ini layak mendapatkan semua fokus kita," imbuh pria asal Spanyol itu.

Guardiola mengatakan para pemain pun akan menampilkan performa terbaiknya dalam laga nanti. Sebab, Man City tidak akan memandang sebelah mata Man United.