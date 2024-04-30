Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester City Kalahkan Nottingham Forest, Erling Haaland Enggan Pikirkan Gelar Juara

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |03:03 WIB
Manchester City Kalahkan Nottingham Forest, Erling Haaland Enggan Pikirkan Gelar Juara
Striker Mancheter City, Erling Haaland (Foto: Reuters)
NOTTINGHAM - Penyerang Manchester City, Erling Haaland enggan memikirkan persaingan gelar juara Liga Inggris 2023/2024. Menurutnya jika memikirkan persaingan gelar akan membuatnya merasa tertekan, sehingga lebih baik tenang dan fokus ke laga selanjutnya.

Manchester City berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Nottingham Forest dalam laga lanjutan Liga Inggris 2023/2024. Laga tersebut berlangsung di City Ground Stadium, Minggu (28/4/2024) malam WIB.

 

Meski diunggulkan untuk mendapatkan kemenangan, tetapi Manchester City kesulitan untuk menembus rapatnya pertahan tim tuan rumah pada babak pertama. Namun pada babak kedua, The Citizens -julukan Manchester City- berhasil memastikan kemenangan melalui Josko Gvardiol (32') dan Erling Haaland (71').

Sementara selepas pertandingan, Erling Haaland mengaku kemenangan penting untuk Manchester City. Selain itu, ia menilai tak boleh mengeluh dengan kondisi City Ground Stadium tetapi timnya masih bisa mendapatkan poin penuh.

 BACA JUGA:

"Ini adalah kemenangan yang penting, tidak peduli bagaimana kami melakukannya, dan senang rasanya bisa kembali. Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, dan lapangan yang digunakan bukanlah lapangan yang paling mudah untuk dimainkan, namun kami tidak boleh mengeluh, ini tentang kemenangan dan itulah yang kami lakukan," kata Erling Haaland dikutip dari Skysports, Senin (29/4/2024).

Sementara kemenangan atas Nottingham Forest membuat Manchester City terus menempel Arsenal dalam perebutan gelar juara Liga Inggris musim ini. Manchester City sedang menempati posisi runner-up dengan 79 poin dari 34 laga dan terpaut satu poin dari Arsenal yang berada di posisi puncak dan sudah tampil 35 pertandingan.

