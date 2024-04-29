Hasil Nottingham Forest vs Manchester City di Liga Inggris 2023-2024: Menang 2-0, The Citizens Terus Tempel Arsenal

NOTTINGHAM - Hasil Nottingham Forest vs Manchester City di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion City Ground, Nottingham, Inggris, Senin (29/4/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk The Citizens.

Kedua gol Man City dicetak oleh Josko Gvardiol (32’) dan Erling Haaland (71’). Hasil itu membawa menambah poin mereka menjadi 79 dari 34 laga, dan berselisih satu dengan Arsenal di puncak.

Jalannya Pertandingan

Kedua kesebelasan bermain dalam tempo tinggi sejak awal laga. Peluang pertama didapat Nottingham lewat eksekusi tendangan bebas Morgan Gibbs-White di menit ke-12 yang masih melambung. Sementara, tendangan Jeremy Doku masih menyamping di menit ke-14.

Neco Williams mengintip peluang lewat tembakan dari dalam kotak penalti di menit ke-15, tetapi Ederson bisa menepisnya. Setelah itu, laga berjalan sedikit datar.

Namun, Man City sukses membuka skor di menit ke-32. Berawal dari tendangan penjuru Kevin de Bruyne, bola mampu disundul Gvardiol untuk menaklukkan Mats Selz di tiang dekat. Usai unggul, mereka sedikit mengendurkan serangan.

Nottingham berusaha memanfaatkan situasi tersebut untuk mencari gol balasan. Callum Hudson-Odoi punya peluang di menit ke-41, tetapi sepakannya melambung. Di injury time, upaya Murillo memanfaatkan situasi kemelut gagal berbuah gol. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum.

Usai rehat, Nottingham langsung menggebrak. Sayangnya, sepakan Chris Wood dari jarak dekat masih bisa dihalau Gvardiol di mulut gawang pada menit ke-47. Padahal, ia berdiri bebas saat menerima umpan tarik Anthony Elanga.