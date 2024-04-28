Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Tottenham Hotspur vs Arsenal di Liga Inggris 2023-2024: The Gunners Sukses Permalukan The Lilywhites 3-2

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |22:11 WIB
Hasil Tottenham Hotspur vs Arsenal di Liga Inggris 2023-2024: <i>The Gunners</i> Sukses Permalukan <i>The Lilywhites</i> 3-2
Arsenal permalukan Tottenham Hotspur 3-2 di pekan ke-35 Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON Arsenal sukses mempermalukan Tottenham Hotspur dengan 3-2 di pekan ke-35 Liga Inggris 2023-2024, pada Minggu (28/4/2024) malam WIB. Berkat kemenangan di Tottenham Hotspur Stadium, London tersebut, kini tim berjuluk The Gunners itu memimpin klasemen Liga Inggris dengan 80 poin.

Arsenal berada di puncak klasemen dengan unggul 4 angka dari Manchester City yang masih menyimpan dua laga yang belum dimainkan. Sementara Tottenham tertahan di peringkat kelima dengan 60 poin.

Jalannya pertandingan

Babak Pertama

Bermain sebagai tim tamu, The Gunners -julukan Arsenal- langsung tancap gas sejak menit awal. Gempuran demi gempuran terus dilancarkan anak asuh Mikel Arteta ke pertahanan Tottenham.

Arsenal membuka keran golnya di menit ke-15 lewat gol bunuh diri Pierre-Emile Hojbjerg di menit ke-15. Setelah itu, Tottenham sukses mencetak gol lewat Micky van de Ven di menit ke-25 tapi sayang harus dianulir karena sudah dalam posisi offside.

Tottenham Hotspur vs Arsenal

Gawang The Lilywhites -julukan Tottenahm- kembali harus kebobolan lewat Bukayo Saka di menit ke-27 melalui skema serangan balik cepat. Situasi ini membuat mereka semakin kesulitan karena tertinggal dua gol.

Di menit ke-38, Tottenham kembali mendapat petaka. Mereka lagi-lagi harus kecolongan lewat gol yang dicetak Kai Havertz. Alhasil, Arsenal unggul telak 3-0 di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/07/11/1641407/pro-futsal-league-20252026-pekan-ke5-saksikan-laga-super-big-match-bintang-timur-surabaya-vs-pangsuma-fc-di-mnctv-ncq.webp
Pro Futsal League 2025/2026 Pekan Ke-5: Saksikan Laga Super Big Match, Bintang Timur Surabaya vs Pangsuma FC di MNCTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/20/pelatih_persik_kediri_ong_kim_swee.jpg
Ong Kim Swee Buka Suara! Bantah Isu Didekati Klub Malaysia Terengganu FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement