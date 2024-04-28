Hasil Tottenham Hotspur vs Arsenal di Liga Inggris 2023-2024: The Gunners Sukses Permalukan The Lilywhites 3-2

LONDON – Arsenal sukses mempermalukan Tottenham Hotspur dengan 3-2 di pekan ke-35 Liga Inggris 2023-2024, pada Minggu (28/4/2024) malam WIB. Berkat kemenangan di Tottenham Hotspur Stadium, London tersebut, kini tim berjuluk The Gunners itu memimpin klasemen Liga Inggris dengan 80 poin.

Arsenal berada di puncak klasemen dengan unggul 4 angka dari Manchester City yang masih menyimpan dua laga yang belum dimainkan. Sementara Tottenham tertahan di peringkat kelima dengan 60 poin.

Jalannya pertandingan

Babak Pertama

Bermain sebagai tim tamu, The Gunners -julukan Arsenal- langsung tancap gas sejak menit awal. Gempuran demi gempuran terus dilancarkan anak asuh Mikel Arteta ke pertahanan Tottenham.

Arsenal membuka keran golnya di menit ke-15 lewat gol bunuh diri Pierre-Emile Hojbjerg di menit ke-15. Setelah itu, Tottenham sukses mencetak gol lewat Micky van de Ven di menit ke-25 tapi sayang harus dianulir karena sudah dalam posisi offside.

Gawang The Lilywhites -julukan Tottenahm- kembali harus kebobolan lewat Bukayo Saka di menit ke-27 melalui skema serangan balik cepat. Situasi ini membuat mereka semakin kesulitan karena tertinggal dua gol.

Di menit ke-38, Tottenham kembali mendapat petaka. Mereka lagi-lagi harus kecolongan lewat gol yang dicetak Kai Havertz. Alhasil, Arsenal unggul telak 3-0 di babak pertama.